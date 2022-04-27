سامسونج تعلن عن نسخة من هاتف Galaxy Z Flip 3 بإصدار لعبة بوكيمون Pokémon Edition

أصدرت شركة سامسونج (Samsung) عملاق التقنية الكورية أبرز شركات صناعة وإنتاج الهواتف المحمولة في العالم وصاحبة اكثر الابتكارات في مجال التقنية وبالأخص الهواتف المحمولة أصدرت مع نهاية العام الماضي النسخة الثانية من الجهاز القابل للطي بشكل أفقي الذي استعرضناه سابقا في موضوع سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Flip3.

واليوم تفُجأنا شركة سامسونج بإصدار جديد لنفس الهاتف من المستخدمين العاشقين للعبة بوكيمون (Pokémon)، من خلال نسخة خاصة تحمل تصميم اللعبة الشهيرة التي سميت Pokemon Edition Galaxy Z Flip3، التي من المقرر إطلاقه في كوريا الجنوبية في إصدار محدود لعشاق اللعبة الشهيرة.

وسيتم توفير نسخة Pokemon Edition Galaxy Z Flip3 في حوالي 24 أبريل القادم أو بعدها بأيام وفقا لإعلان الشركة وسيتم بيع العدد المحدود من الإصدار الجديد حصريا عبر متجر (سامسونج كوريا) على الإنترنت.

وسيتم بيع الإصدار المحدود من نسخة Pokemon Edition، من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، مع مجموعة من الملحقات الخاصة بلمسة لُعْبَة البوكيمون (Pokémon) في صندوق أحمر كبير، الذي سيحتوي على علبة صغيرة تحمل شكل كرة بوكيمون Pokémon للهاتف القابل للطي.

ويظهر في الصور الذي أعلنتها شركة سامسونج حول الهاتف المذكور أن جهاز هاتف Galaxy Z Flip3 سيتاح باللون الأسود فقط مما يعني أن الهاتف لن يحصل على طلاء خاص أو رُسُوم خاصة للعبة ولكن سيحصل الجراب الشفاف المرفق بالصندوق الصغير على رُسُوم خاصة باللون الأصفر مرسوم عليها ملصقات البوكيمون الشهير بيكاتشو (Pikachu)، أحد أشهر الشخصيات بلعبة (البوكيمون)، وتشتمل على بقية محتويات العلبة على حقيبة برسومات البوكيمون الخاصة تسمي (Pokédex)، وملصقات بوكيمون إضافية، ومقبس (Pokeball pop) وسلسلة مفاتيح تسمي (Pikachu-tail) لشخصية بيكاتشو (Pikachu)، حتى إن علبة الهاتف الذكي تبدو مثل Pokéball لتتناسب مع بقية التعديلات.