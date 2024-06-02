Poco F6 ضد Poco F6 Pro: أيهما أفضل؟ مقارنة شاملة

Poco F6 و Poco F6 Pro هما أحدث إصدارات Poco في سلسلة F، وكلاهما يقدمان قيمة رائعة مقابل السعر. لكن أيهما يجب أن تختار؟ في هذه المقارنة الشاملة، سنلقي نظرة فاحصة على كلا الهاتفين لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

الأسعار والمواصفات الأساسية

Poco F6: يبدأ من 379 دولارًا لطراز 8 جيجابايت/256 جيجابايت.

يبدأ من 379 دولارًا لطراز 8 جيجابايت/256 جيجابايت. Poco F6 Pro: يبدأ من 499 دولارًا لطراز 12 جيجابايت/256 جيجابايت.

التصميم والحماية

كلا الهاتفين يتمتعان بتصميم جذاب، لكن Poco F6 يتميز بظهر بلاستيكي وإطار، في حين أن Poco F6 Pro يتميز بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم. ومع ذلك، يتمتع Poco F6 بتصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، في حين أن Poco F6 Pro لديه تصنيف IP54 فقط.

الشاشة

يتمتع كلا الهاتفين بنفس الشاشة الكبيرة مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ومع ذلك، يتمتع Poco F6 Pro بدقة أعلى (1440 × 3200 بكسل) وذروة سطوع أعلى (4000 شمعة في المتر المربع) من Poco F6 (1220 × 2712 بكسل و2400 شمعة في المتر المربع).

الأداء

Poco F6: مدعوم بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 الجديد.

مدعوم بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 الجديد. Poco F6 Pro: مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد في العام الماضي.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا، لكن Poco F6 Pro يتفوق قليلاً في المعايير. ومع ذلك، فإن Poco F6 لا يزال قوياً للغاية ويمكنه التعامل مع أي مهمة بسهولة.

عمر البطارية والشحن

يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، لكن Poco F6 Pro يتمتع بميزة واضحة في سرعة الشحن مع حل شحن بقوة 120 واط، مقارنة بـ 90 واط في Poco F6.

الكاميرات

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية ثلاثية، لكن Poco F6 Pro يحتوي على كاميرا رئيسية أكبر بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو إضافية بدقة 2 ميجابكسل. كلاهما يلتقط صورًا رائعة في ضوء النهار، لكن Poco F6 Pro يتفوق في الإضاءة المنخفضة.

الحكم

كلا الهاتفين يقدمان قيمة رائعة مقابل المال، لكن Poco F6 هو الخيار الأفضل للمستخدمين المهتمين بالميزانية. إنه يقدم أداءً ممتازًا وشاشة رائعة وعمر بطارية طويل وكاميرات جيدة، وكل ذلك بسعر أقل بكثير من Poco F6 Pro.

Poco F6 Pro هو الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل أداء ممكن وسرعة شحن أسرع وجودة كاميرا أفضل قليلاً. ومع ذلك، فإن هذه التحسينات تأتي بسعر أعلى.