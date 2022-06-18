تقنية

Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس

إسلام عوض

قامت شاومي بإطلاق هاتفها Poco C40 إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي، ويمتاز هاتف Xiaomi الجديد بمواصفاته المتميزة وقدراته التصويرية الرائعة مقارنةً بسعره الزهيد الذي يستهدف الفئة الإقتصادية، كما أن بطارية الهاتف ضخمة تصل إلى 6000 مللي أمبير مع دعمها لميزة الشحن السريع.

Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس

سعر ومواصفات هاتف Poco C40

وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Poco C40 والذي أُطلق للأسواق العالمية عقب أسبوع واحد من إطلاقه في فيتنام.

إطلاق هاتف POCO C40 لأول مرة عالميًا مع مجموعة شرائح JLQ JR510 وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة

Xiaomi Poco C40 هاتف الفئة الاقتصادية بمواصفات جبارة وسعر خيالي

Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس 1 18/6/2022 - 8:54 ص

الشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD
مقاس الشاشة 6.71 بوصة
جودة العرض HD +
معدل التحديث 60 هرتز
الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء أعلى الشاشة
البطارية بسعة 6000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات
المعالج هو الأول من نوعه بالهواتف الذكية JR510 وهو مماثل لمعالجات شركات كوالكوم وميدياتك
دقة المعالج 11 نانو متر
الألوان أسود وأخضر وأصفر

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Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس 2 18/6/2022 - 8:54 ص

كاميرات وسعر هاتف Poco C40

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل.
  • كامير واسعة دقتها 8 ميجا بيكسل.
  • كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل.
  • كامير السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
  • الرام 3 و4 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 32 و64 جيجا بايت.
  • منفذ الشحن USB – C.
  • الهاتف متاح فعلياً في فيتنام وبسعر 150 دولار.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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