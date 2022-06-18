Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس
قامت شاومي بإطلاق هاتفها Poco C40 إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي، ويمتاز هاتف Xiaomi الجديد بمواصفاته المتميزة وقدراته التصويرية الرائعة مقارنةً بسعره الزهيد الذي يستهدف الفئة الإقتصادية، كما أن بطارية الهاتف ضخمة تصل إلى 6000 مللي أمبير مع دعمها لميزة الشحن السريع.
سعر ومواصفات هاتف Poco C40
وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Poco C40 والذي أُطلق للأسواق العالمية عقب أسبوع واحد من إطلاقه في فيتنام.
|الشاشة عالية الدقة من نوع
|IPS LCD
|مقاس الشاشة
|6.71 بوصة
|جودة العرض
|HD +
|معدل التحديث
|60 هرتز
|الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء
|أعلى الشاشة
|البطارية بسعة
|6000 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|18 وات
|المعالج هو الأول من نوعه بالهواتف الذكية
|JR510 وهو مماثل لمعالجات شركات كوالكوم وميدياتك
|دقة المعالج
|11 نانو متر
|الألوان
|أسود وأخضر وأصفر
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كاميرات وسعر هاتف Poco C40
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل.
- كامير واسعة دقتها 8 ميجا بيكسل.
- كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل.
- كامير السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
- الرام 3 و4 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 32 و64 جيجا بايت.
- منفذ الشحن USB – C.
- الهاتف متاح فعلياً في فيتنام وبسعر 150 دولار.