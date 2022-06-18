Poco C40 أفضل هواتف الفئة الإقتصادية بمواصفات متميزة وسعر منافس

قامت شاومي بإطلاق هاتفها Poco C40 إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي، ويمتاز هاتف Xiaomi الجديد بمواصفاته المتميزة وقدراته التصويرية الرائعة مقارنةً بسعره الزهيد الذي يستهدف الفئة الإقتصادية، كما أن بطارية الهاتف ضخمة تصل إلى 6000 مللي أمبير مع دعمها لميزة الشحن السريع.

سعر ومواصفات هاتف Poco C40

وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Poco C40 والذي أُطلق للأسواق العالمية عقب أسبوع واحد من إطلاقه في فيتنام.

الشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD مقاس الشاشة 6.71 بوصة جودة العرض HD + معدل التحديث 60 هرتز الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء أعلى الشاشة البطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات المعالج هو الأول من نوعه بالهواتف الذكية JR510 وهو مماثل لمعالجات شركات كوالكوم وميدياتك دقة المعالج 11 نانو متر الألوان أسود وأخضر وأصفر

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