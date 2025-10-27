Pixel تستعد للهالوين بميزات ذكية ومرعبة من جوجل

كما عودتنا شركة جوجل علي تقديم كل ما هو جديد حيث أطلقت شركة جوجل حديثاً مجموعة من الميزات الذكية لمستخدمي هواتف Pixel وساعات Pixel Watch احتفالاً بعيد الهالوين، لتمنحهم تجربة مليئة بالمرح والرعب في آن واحد، وجاء الإعلان عن هذه الميزات في تدوينة طريفة موقعة باسم شخصية خيالية تدعي جاك أو لانترن كبير مسؤولي التخويف في جوجل، في إشارة إلى أحدث أجهزتها مثل Pixel 10 و Pixel 10 Pro Fold و Pixel Watch 4 التي حصلت على تحديثات خاصة بالمناسبة وتمنحهم تجربة فريدة للاحتفالية.

ذكاء اصطناعي لصور مثالية

ركزت جوجل على تحسين تجربة التصوير خلال احتفالات الهالوين من خلال تزويدها بميزات جديدة مبتكرة تناسب أجواء الحفلة مثل “أضفني” (Add Me) التي تتيح الانضمام إلى الصورة بعد التقاطها وهي ميزة جديدة من نوعها، وأفضل لقطة تلقائياً” (Best Take) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لدمج أكثر من 150 إطاراً في صورة واحدة مثالية يظهر فيها الجميع بأفضل تعبيرتهم.

كما أضافت أداة “مدرب الكاميرا” (Camera Coach) لتقديم نصائح وتوجيهات فورية تساعد المستخدمين علي التقاط صور أكثر إبداعاً وإثارة للرعب حسب طلب المستخدم.

تجربة جديدة ومتكاملة

امتد تأثير الهالوين إلى التطبيقات والساعات الذكية، حيث أضافت جوجل إلى تطبيق Recorder إمكانية تسجيل أصوات الأشباح مع موسيقى خلفية مخيفة واختيارات متعددة للحالة المزاجية للمقطع.

كما وفرت خاصية منبه شروق الشمس ضمن إعدادات الساعة لتجربة استيقاظ تدريجية ومريحة مع تزايد الإضافة رغم قصر النهار ، فيما يمكن لمستخدمي Pixel Watch اختيار واجهات احتفالية تضم ما يصل إلى 30 أيقونة من رموز الهالوين الكلاسيكية لتزيين معاصمهم طوال موسم الرعب.