Pinterest تعزز متابعيها بأدوات ذكية جديدة للموضة والتسوق

أعلنت منصة Pinterest مؤخراً عن تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف لجعل لوحات المستخدمين أكثر تخصيصًا وجاذبية، خاصة لعشاق الموضة والديكور، هذه التحديثات تمثل نقلة في طريقة استخدام اللوحات التقليدية بحيث تتحول من أدوات تنظيم بحتة إلى مساعدين شخصيين يساعدون المستخدم في استكشاف وشراء الأفكار بكل سهولة.

1. لوحات لتنسيق الملابس “Styled for You”

تتيح ميزة “Styled for you” للمستخدمين تكوين مجموعات أزياء متكاملة من خلال دمج الملابس والإكسسوارات المحفوظة على حسابهم، كما يمكن التفاعل مع كل قطعة عبر النقر عليها لاستعراض اقتراحات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة، مما يسهل تنسيق ملابس تناسب الذوق الشخصي، هذه الخاصية تحول Pinterest فعليًا إلى “مصمم أزياء شخصي عملي” يعتمد على بيانات المستخدم وتفضيلاته.

2. لوحات مخصصة “Boards Made for You”

تجرب Pinterest أيضًا ميزة “Boards made for you” التي تقدم لوحات منظمة تجمع بين التدخل البشري والتحليلات الآلية لتقديم محتوى عصري وزي ملهم يتضمن ستايلات رائجة وأفكار ملابس أسبوعية، مدعومة بروابط تسوق مباشرة، ويتم بث هذه اللوحات مباشرة على الصفحة الرئيسية للمستخدمين وصندوق الوارد، ما يسهل الوصول والاطلاع عليها بصورة دورية.

3. تصنيفات جديدة وتحكم أكبر للمستخدم

تضيف Pinterest تبويبات جديدة تصنف المشاركات المحفوظة على اللوحات بحسب الفئة، مثل تبويب “Make it Yours” للموضة والديكور التي تعزز التنقل وتتضمن توصيات منتجات متعلقة، وتبويب المزيد من الأفكار الذي يقدم مزيدًا من المشاركات ذات الصلة بفئات متنوعة كالطبخ والجمال والفن، إلى جانب تبويب “كل المحفوظات” الذي يجمع كل المشاركات التي تم حفظها مسبقًا.

تجربة مبدئية قابلة للتوسع عالميًا

بدأت Pinterest تجربة هذه الميزات في الأسواق الأمريكية والكندية على أن يتم التوسع في إطلاقها عالميًا خلال الأشهر المقبلة، الهدف هو خلق تجربة تسوق رقمية مفعمة بالشخصية تناسب أذواق واهتمامات المستخدمين، ودفع Pinterest لتصبح “مساعد تسوق ذكي” يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

التزام بالشفافية وجودة المحتوى

على الرغم من اعتماد Pinterest على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التخصيص، إلا أنها تلتزم بالشفافية بمعالجة المحتوى المتولد آليًا عبر وسمه، كما توفر أدوات خاصة للمستخدمين للحد من ظهور المحتوى الذي يتم إنشاؤه أو تعديله بالذكاء الاصطناعي في خلاصاتهم.

تعزز هذه التحديثات مكانة Pinterest كمنصة تجمع بين الإلهام والتسوق، مع إعطاء المستخدمين أدوات عملية لاكتشاف الأزياء والستايلات بسهولة تامة ومتجددة، ويعكس هذا الالتزام رؤية الشركة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لتصبح أداة تسوق شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة المستخدم ورفع القيمة المقدمة.