PicsArt تُطلق مجموعة PicsArt Ignite: أدوات جديدة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحرير وإنشاء المحتوى

أعلنت PicsArt، الشركة الناشئة المتخصصة في تحرير الصور والتي تحظى بدعم من سوفت بنك، عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم “PicsArt Ignite”، والتي تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء.

تضم مجموعة PicsArt Ignite عشرين أداة مصممة لتيسير إنشاء الإعلانات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصميم الشعارات والمزيد، تمكّن هذه الأدوات المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو، وصور، وملفات GIF، وشعارات، وخلفيات، ورموز QR، وملصقات.

بجانب هذه الأدوات، يأتي معها ميزة جديدة تسمى “AI Expand”، والتي تتيح للمستخدمين إضافة تفاصيل إضافية إلى أي صورة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي، وتقدم ميزة “AI Object Remove in Video” الجديدة القدرة على إزالة الكائنات غير المرغوب فيها للحصول على فيديو خالٍ من التشتيت.

أما ميزة “AI Style Transfer” الجديدة، فتمكّن من تطبيق أنماط فنية عبر العناصر المرئية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أداة جديدة تدعى “AI Avatar”، والتي تقوم بإنشاء صور رمزية واقعية لصورة العمل.

وفي حال كنت تبحث عن شيء غير رسمي، تمكّن أداة “AI Avatar” من تحويلك وشريكك إلى أبطال خارقين أو تحويل قطتك إلى قطة ملكية، تنضم هذه الأدوات الجديدة إلى أدوات PicsArt الحالية بقوة الذكاء الاصطناعي، مثل “AI Writer”، و”AI Replace”، و”AI Image Generator”، التي تُستخدم يومياً لإنشاء أكثر من مليوني صورة.

قال هوفانيس أفويان، مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، “نحن في PicsArt نؤمن بأن كل شخص هو مبدع، وتعكس تجربتنا للتحرير هذه الفلسفة من خلال تزويد المستخدمين بأدوات قوية وممتعة وسهلة الاستخدام للتعبير عن رؤيتهم الفريدة، طورنا هذه المزايا لتحفيز الإبداع وتمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى محتوى مرئي، سواء كانوا ينشرون إعلانات لأعمالهم، أو صور مضحكة لأصدقائهم، أو أي شيء بينهما”.

أصبحت أدوات PicsArt Ignite متاحة الآن لجميع المستخدمين عبر تطبيق الويب وتطبيق المنصة لنظامي التشغيل Android و iOS.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تتطلع فيه المزيد من المنصات بمختلف الأحجام إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، في وقت سابق من هذا العام، قدمت Canva مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء المحتوى على منصتها، وأضافت Figma هذا الأسبوع ثلاث مزايا ذكاء اصطناعي توليدي إلى أداة السبورة البيضاء FigJam.

استفادت PicsArt نفسها خلال العام الماضي من الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت في يناير تطبيقًا يسمى SketchAI يحول الصور والرسومات إلى الصيغة الرقمية، ويتيح التطبيق للمستخدمين رسم صورة أو تحميل صورة موجودة وتطبيق أنماط فنية مختلفة عليها. وتعر