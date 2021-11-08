لعبة Persona 5 Royal من أفضل ألعاب PS4 التي انتظرها عشاقها 7 سنوات

لعبة Persona 5 Royal من أفضل ألعاب PS4 وهي من سلسلة ألعاب Turned Base Rog، وجدير بالذكر أن أجزاء اللعبة السابقة تتحدث عن شخصية مختلفة في كل مرة، محبي هذه اللعبة انتظروا الجزء الخامس منها 7 سنوات، تدور قصة هذا الجزء حول عملية سرقة لتقوم الشرطة بالقبض على البطل ليبدأ البطل في حكاية بعض الأحداث الخاصة بحياته وبالجريمة، في الساعات الأولى من اللعبة ستمضي مع حياة البطل الطبيعية منذ الطفولة ومرورًا بحياته المدرسية ثم تتابع الى شباب البطل والبحث عن وظيفة وبناء الصداقات، اللعبة واقعية جداً، حيث تشعر أنك تعيش مع البطل حياة حقيقية لتتأثر بأحلامه ومخاوفه، ولتتعرف على شخصيته وشخصية المحيطين به بعمق.

أشياء جديدة نعرفها عن لعبة Persona 5 Royal أفضل ألعاب PS4

لعبة Persona 5 Royal تتضمّن بعض التغييرات المهمة في نظام اللعب وفي صياغة القصة بالكامل، حيث قام مطور اللعبة بإضافة شخصيات جديدة مثل Kasumi Yoshizawa، ومع ذلك فهذا أمر بسيط بالنسبة للتغييرات التي ستجدها في اللعبة فهناك العديد منها سوف تُلاحظه بنفسك.

الجديد في لعبة Persona 5 Royal

يمكن أن تجد كل المعلومات في سلسلة من مقاطع الفيديو التي أصدرتها شركة ATLUS تشرح فيها القطة مورجانا وهي إحدى شخصيات اللعبة الميزات الجديدة، حيث تقوم القطة بسرقة البيانات من الشركة لتساعد اللاعبين، لأنها جزء من فريق Phantom Thieves الذين ينتهجوا نهج روبن هود وهو السرقة من أجل الفقراء ومن أجل الخير.

وفيما يلي سنذكر أهم التغيرات التي طرأت على اللعبة:

• الهجمات المشتركة: أصبحت هناك ميزة أن يقوم بطلين بهجمات مشتركة فيما بينهم يؤدونها معا وتجمع بالطبع بين قدراتهما.

• أغنية القتال والأغنية الافتتاحية: توضح المقاطع الدعائية للعبة أن أغنية القتال ستتغير من أغنية Last Surprise المُحببة لعشاق اللعبة الى Take Over، الأغنية ستبدأ عند مفاجأة الخصم بحركة Preemptive Strike، أو أثناء تشغيل مقطع الفيديو لشخصية Yusuke، بالإضافة الى تغيير الأغنية الافتتاحية الى أغنية Colors Flying High بدلا من الأغنية القديمة.

• أسلحة المسدسات: أصبح لكل شخصية سلاح ناري مزيف يتحول إلى سلاح حقيقي في العوالم الخيالية Metaverse، وسوف يكون من حق اللاعبون القيام بترقية الأسلحة وتطويرها بتأثيرات مختلفة.

• وحوش جديدة: أثناء الرحلات إلى عالم Metaverse يمكن للاعبون جمع وحوش جديدة، حيث يظهر الأبطال في بعض الصور مع نوع جديد من الوحوش Kyouma، وهم نسخ قوية من وحوش Shadows، وهذه الوحوش أكثر خطورة من نظائرها العادية، لأنها تستطيع القيام بهجومات مضادة وحشية عند تعرضها للضرب.