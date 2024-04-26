People nearby| واتساب يختبر ميزة ثورية جديدة تهم الملايين ستجعلك ترسل وتستقبل البيانات بدون إنترنت

لقد بدأ تطبيق المراسلات الفورية واتساب في اختبار ميزته الجديدة والتي يعتقد أنها ستكون مفيدة جداً لملايين المستخدمين، ووفق المواقع المتتبعة لتحديثات الواتساب، فإن الميزة الجديدة سوف تساعد المستخدمين على مشاركة كافة الملفات بدون الإتصال بالإنترنت، أي أن المستخدم سيكون قادراً على إرسال صور وفيديوهات وملفات لأي جهة اتصال بدون وجود إنترنت في جهاز المرسل والمستقبل.

ميزة واتساب People nearby

وأطلق واتساب على ميزته الجديدة إسم الأشخاص القريبون أو People nearby، والتي تعتمد على إرسال البيانات عبر البلوتوث، كما هو الحال بميزة Fast Send، بأجهزة الأندرويد، أو ميزة AirDrop الموجودة بأجهزة أبل.

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ومن أجل الإستفادة من ميزة واتساب الجديدة، يجب على المستخدم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، كما يجب السماح للواتساب بالوصول لكافة الملفات المتواجدة بالجهاز، والوصول للبلوتوث وللموقع الجغرافي.

كما ستكون عملية إرسال الملفات بالميزة الجديدة مشفرة تماماً، وللحفاظ على الخصوصية فلن يظهر رقم هاتف الشخص المرسل، ويذكر أيضاً أن الواتس أب سيحصل أيضاً على ميزة أخرى شبيه بالميزة المتواجدة في تيلجرام، وهي فلاتر بقائمة الدردشة للمساعدة على تصنيف المراسلات للعديد من الفئات.