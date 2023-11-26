Patriot Memory تكشف عن VP4000 Mini – ثورة في عالم تخزين الألعاب المحمولة

تحفة تكنولوجية جديدة تطلقها شركة Patriot Memory، العملاقة في ميدان تطوير ذواكر الوصول العشوائي والأقراص الصلبة SSD ووحدات الذاكرة الفلاش USB والإكسسوارات المخصصة للألعاب، مع إطلاقها للمحرك الجديد VP4000 Mini M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 SSD، يُعد هذا الإصدار نقلة نوعية في عالم وحدات التخزين، حيث يجمع بين أحدث التقنيات والابتكار في تصميم مضغوط يهدف إلى تحسين وتسريع تجربة التخزين للمستخدمين.

يمثل الطراز VP4000 Mini آخر ما توصلت إليه تقنيات Viper Gaming، الفرع المهتم بتطوير ملحقات الألعاب ضمن شركة Patriot Memory، هذا المحرك الجديد يتألق في ساحة التخزين بميزاته الفريدة، حيث يقدم سرعات استثنائية في نقل البيانات بمعدلات تصل إلى 5000 ميجابايت في الثانية للقراءة، و3500 ميجابايت في الثانية للكتابة، مما يضمن أداءً عالي الكفاءة حتى في أشد الظروف تطلباً.

وليس هذا فحسب، بل يأتي VP4000 Mini مزودًا بنظام تبريد مبتكر فائق النحافة، تم تصميمه خصيصًا للحفاظ على استقرار درجة الحرارة وتعزيز الأداء العام للمحرك، حتى أثناء جلسات اللعب الماراثونية أو الاستخدام المكثف لتطبيقات تحرير الفيديو والرسوميات الثقيلة، مما يجعله الخيار الأمثل للاعبين المحترفين ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن سرعة واعتمادية لا تضاهى في تخزين البيانات.

يأتي محرك الأقراص VP4000 Mini من Patriot Memory مزودًا بسعة ضخمة تصل إلى 2 تيرابايت، مع تصميم مدمج يجعله مثاليًا للدمج مع أحدث الأجهزة المحمولة المتخصصة بالألعاب مثل ROG Ally وSteam Deck، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد توافقه ليشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والتابلت الأنيقة والرقيقة، ومنها أجهزة Microsoft Surface، هذه الميزات تجعل من VP4000 Mini الخيار الأمثل ليس فقط للاعبين الذين يسعون وراء الأداء العالي والمرونة، ولكن أيضًا لمنشئي المحتوى الباحثين عن حلول تخزين موثوقة وعالية السعة.

ليس هنري، الذي يشغل منصب نائب رئيس القسم التجاري لأمريكا الشمالية والجنوبية في شركة Patriot Memory، يُبرز بشكل واضح التزام الشركة نحو الابتكار الدائم في مجال تقنيات الألعاب، يُعرب عن تطلعاته الكبيرة لتعزيز وجود الشركة بشكل أكبر في سوق الأجهزة الترفيهية المتنقلة بحلول عام 2024، مشيرًا إلى أن الإصدار الجديد VP4000 Mini سيكون متاحًا على الصعيد العالمي في هذا العام، بينما لم تُحدد الشركة بعد سعر الوحدة، مما يزيد من الترقب لهذه التقنية الواعدة.