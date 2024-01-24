Oukitel OT8 Smart Tablet: تجربة مستخدم متفوقة بتصميم أنيق وسعر تنافسي

أعلنت شركة Oukitel عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد، OT8 Smart Tablet، الذي يتميز بتقديم تجربة استخدام ممتازة نتيجة لتصميمه الأنيق ومواصفاته المتقدمة، يتوقع أن يكون هذا الجهاز مناسبًا لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، سواء للعمل، التعليم، أو الترفيه، بفضل تصميمه المبتكر والميزات الفنية الرائدة التي يقدمها.

التصميم الأنيق والمواصفات

يتميز الجهاز اللوحي OT8 Smart Tablet من Oukitel بتصميمه النحيف والأنيق، حيث يبلغ سمكه فقط 7.8 ملم ويزن 515 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل ومريحًا للاستخدام، كما يتضمن شاشة بقياس 11 بوصة بدقة 1200×1920 بكسل، وهي شاشة معتمدة من TÜV SÜD، مما يوفر تجربة بصرية غامرة وعالية الجودة.

القدرات الوسائطية والأداء

يدعم OT8 Smart Tablet تقنية Widevine L1 للبث العالي الدقة من المنصات الكبرى، يعمل بمعالج Unisoc T606 ثماني النواة لتجربة سلسة وسريعة الاستجابة، يوفر الجهاز 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية قابلة للتوسيع حتى 30 جيجابايت، و256 جيجابايت من المساحة التخزينية الداخلية.

الاتصال والتخزين

يوفر جهاز OT8 Smart Tablet من Oukitel مرونة كبيرة في الاستخدام بفضل توفر فتحات لبطاقات SIM المزدوجة، مما يمكن المستخدم من الاتصال بشبكات متعددة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز خيار التوسعة للذاكرة التخزينية حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة TF، مما يتيح مساحة كبيرة لتخزين البيانات، الصور، الفيديوهات، والملفات المختلفة.

الكاميرات

يتميز جهاز OT8 Smart Tablet بتجهيزه بكاميرا أمامية من سوني بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية من سامسونج بدقة 13 ميجابكسل، هذه الكاميرات توفر صورًا واضحة ونابضة بالحياة، مما يعزز تجربة التقاط الصور والفيديوهات سواء للأغراض الشخصية أو المهنية، يمكن للمستخدمين الاعتماد على هذه الكاميرات لالتقاط لحظاتهم المميزة بجودة عالية.

البطارية والأداء

يأتي جهاز OT8 Smart Tablet مجهزًا ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8800 ميلي أمبير، مما يوفر للمستخدمين استخدامًا مطولًا وموثوقًا، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقوة 18 واطًا، مما يسمح بإعادة شحن البطارية بسرعة وكفاءة، تتيح هذه البطارية القوية ما يصل إلى 1130 ساعة من زمن الانتظار، مما يجعل الجهاز مثاليًا للاستخدامات الطويلة الأمد دون الحاجة للقلق بشأن نفاد الطاقة بسرعة.

مميزات إضافية

يأتي جهاز OT8 Smart Tablet من Oukitel مجهزًا بمكبرات صوت رباعية، مما يوفر تجربة صوتية غنية ومحيطية، هذا يعزز بشكل كبير من جودة المحتوى السمعي، سواء أثناء مشاهدة الأفلام، الاستماع إلى الموسيقى، أو حتى خلال مكالمات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على منفذ صوتي، مما يتيح للمستخدمين إمكانية استخدام السماعات أو الأذنيات التقليدية.

يدعم OT8 Smart Tablet أيضًا وضع تقسيم الشاشة، مما يمكّن المستخدمين من تشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب لتعزيز الإنتاجية وتسهيل القيام بمهام متعددة في آن واحد، كما يأتي مع قلم، مما يتيح الرسم وتدوين الملاحظات بدقة وسهولة، وهو ما يجعله مثاليًا للمبدعين والمهنيين والطلاب الذين يحتاجون إلى أداة تعبيرية ودقيقة.

السعر والتوافر

يمكن شراء جهاز OT8 Smart Tablet من Oukitel بسعر ترويجي خاص يبلغ 180 دولارًا أمريكيًا، وذلك في الفترة من 22 إلى 28 يناير، هذا العرض متاح حصريًا في متجر Oukitel الرسمي، بعد انتهاء هذه الفترة الترويجية، سيرتفع سعر الجهاز إلى 190 دولارًا أمريكيًا، هذه فرصة ممتازة للحصول على هذا الجهاز المتقدم بسعر مخفض.

مواصفات جهاز Oukitel OT8 Smart Tablet