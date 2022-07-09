مقارنة المواصفات OPPO Reno7 & OPPO Reno8 Lite 5G والأسعار

أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية هذا العام في السوق العالمية جهازين ضمن سلسلة Reno، والحديث هنا عن OPPO Reno7 القياسي في إصدار 4G، و OPPO Reno8 Lite 5G الذي ضرب السوق الأوروبية قبل بقية تشكيلة Reno8، هذان الجهازان غير معروفين بنفس الأسماء في السوق الآسيوية فهما عبارة عن إعادة تسمية للأجهزة المعروفة بأسماء مختلفة في الصين، ولا يعد دعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G هو الاختلاف الوحيد بين هذين الجهازين، فرغم أن كلاهما ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية متوسطة ​​المدى وضمن نطاقات أسعار مماثلة، فإن هذه المقارنة بين مواصفات OPPO Reno7 & OPPO Reno8 Lite 5G سوف تتضح لنا الاختلافات بينهما.

مقارنة مواصفات OPPO Reno7 & OPPO Reno8 Lite 5G

التصميم

يأتي كل من OPPO Reno7 و OPPO Reno8 Lite 5G بتصميمات مذهلة، وهما من بين أكثر الهواتف المتوسطة المدى مدهشة من حيث الجماليات، وبالطبع الاختيار بينهما يعتمد في الغالب على الأذواق الشخصية، ولكن عمومًا يأتي OPPO Reno7 بظهر جلدي رائع مع متانة كبيرة بفضل الاختبارات المعملية القاسية، إنه مقاوم للماء بفضل شهادة IPX4، ويحيط بإحدى الكاميرات الخلفية مصباح حلقي RGB يمكن استخدامه كمؤشر LED للإشعارات وتخصيصه من خلال ColorOS.

بينما هاتف OPPO Reno8 Lite 5G يأتي جزأه الخلفي مصنوع من الجلد بظهر زجاجي ويحتوي ضوء حلقة RGB آخر على الجانب الخلفي، بحيث يحصل على مصباحين قابلين للتخصيص مفيدين كمصابيح LED للإشعارات أو لإظهار مستوى شحن البطارية، ويتميز OPPO Reno8 Lite 5G تمامًا مثل Reno7، بأنه مقاوم للماء بفضل شهادة IPX4.

كلا الهاتفين نحيفان وخفيفان للغاية، ولهما حواف مسطحة وإطار مصنوع من البولي كربونات، وهناك اختلاف مهم آخر بن الهاتفين هو وحدة الكاميرا، حيث توجد الكاميرا على Reno7، بينما في Reno8 Lite 5G يتم وضع المستشعرات مباشرة على الغطاء الخلفي.

الشاشة

أحد نقاط القوة في هذين الهاتفين أنهما يأتيان مع شاشات AMOLED تتميز بتوفير لونًا أسود عميقًا وألوانًا رائعة، بالإضافة إلى دقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومستوى سطوع جيد جدًا، كما أنها تأتي مع قارئ بصمات أصابع على الشاشة، وحتى المقاس هو نفسه يبلغ 6.43 بوصة لكلا الهاتفين.

يوجد اختلاف واحد فقط بين الهاتفين من ناحية الشاشة وهو معدل التحديث، حيث يفوز OPPO Reno7 بالمقارنة لأنه يوفر معدل تحديث أعلى بمقدار 90 هرتز، بينما توفر شاشة OPPO Reno8 Lite 5G معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز، وأخيرًا يحتوي كلا الهاتفين على مكبر صوت أحادي، لكنهما مزودان بمقبس صوت 3.5 ملم.

المعالج

المعالج الأكثر تقدمًا موجود في OPPO Reno8 Lite 5G، فهو يحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon 695 5G من Qualcomm الذي تم تصنيعه بسرعة 6 نانومتر، ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2.2 جيجاهرتز، تدعم هذه الشرائح اتصال 5G، وتتكون من وحدتي CPU Kryo 660 Gold تعملان بتردد 2.2 جيجاهرتز، وستة وحدات معالجة مركزية Kryo 660 Silver تعمل بسرعة 1.7 جيجاهرتز، ووحدة معالجة مركزية Adreno 619، ويتم إقرانها مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية UFS 2.2 والتي يمكن توسيعها باستخدام فتحة micro SD.

أما OPPO Reno7 فيحتوي على مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 680 وهو أقل أداءًا مبنيًا عند 6 نانومتر ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2.4 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة رسومات Adreno 610 أدنى وبدون اتصال 5G، ومن ناحية أخرى، يعمل OPPO Reno7 بإصدار أحدث من برنامج التشغيل وهو Android 12 ، مع نظام مخصص ColorOS 12.1.

الكاميرا

الكاميرا الرئيسية للهاتفين هي نفسها : وهي عبارة عن مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، ويوجد أيضًا نفس مستشعر العمق، لكن هاتف OPPO Reno7 تم استبدال الكاميرا الماكرو عديمة الفائدة الموجودة في شقيقه Reno8 Lite 5G بكاميرا مجهر أكثر فائدة بدقة 2 ميجابكسل، وأخيرًا يحتوي Reno7 على كاميرا أمامية فائقة بدقة 32 ميجابكسل، بينما تبلغ دقة كاميرا OPPO Reno8 Lite 5G الأمامية 16 ميجابكسل.

البطارية

تم تجهيز الهاتفين بالبطارية نفسها تمامًا، ونفس تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، كما أنها تدعم الشحن العكسي عبر كابل، وعمر البطارية أيضًا مشابه جدا.

في الجدول المرفق أدناه كامل المواصفات للهاتفين OPPO Reno7 & OPPO Reno8 Lite 5G للمقارنة بينهما:

المواصفات OPPO Reno7 OPPO Reno8 Lite 5G الأبعاد والوزن 159.9 × 73.2 × 7.5 ملم.

175 جرام 159.9 × 73.2 × 7.5 ملم.

173 جرام الشاشة مقاس 6.43 بوصة.

الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD).

نوع AMOLED مقاس 6.43 بوصة.

الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD).

نوع AMOLED المعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، معالج ثماني النواة 2.4 جيجا هرتز Qualcomm Snapdragon 695 5G، ثماني النواة 2.2 جيجاهرتز الذاكرة – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

– 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 256 جيجابايت.

– فتحة Micro SD – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

– 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 256 جيجابايت.

– فتحة Micro SD

برامج التشغيل Android 12 ،ColorOS Android 11 ،ColorOS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ،Bluetooth 5.1 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ،Bluetooth 5.1 ،GPS الكاميرا ثلاثية 64 + 2 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل. ثلاثية 64 + 2 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 33 وات 4500 مللي أمبير، شحن سريع 33 وات ميزات إضافية فتحة SIM مزدوجة، مقاومة للماء IPX4، ضوء حلقة RGB فتحة SIM المزدوجة، 5G، مقاومة الماء IPX4، مصباحان حلقيان RGB

سعر OPPO Reno7 & OPPO Reno8 Lite 5G

يبلغ سعر OPPO Reno8 Lite 5G حوالي 400 يورو / 405 دولارًا.

ويبلغ سعر OPPO Reno7 حوالي 330 يورو / 335 دولارًا.

وبنتيجة المقارنة وإذا تم استبعاد أسعار السوق وميزة اتصال 5G ومجموعة الشرائح، بشكل عام فإن Reno7 هو هاتف متفوق، ولكن إذا كانت الأفضلية للحصول على أداء أعلى و 5G، فإن Reno8 Lite 5G هو الخيار الأفضل.