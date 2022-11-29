مواصفات و سعر Oppo Reno 9 Pro مميزاته و عيوبه
أعلنت شركة اوبو عن هاتفها الأحدث Oppo Reno 9 Pro في سلسلة رينو، بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة ومتعددة، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، وكاميرات عالية الدقة تعطي تجربة تصوير رائعة، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف اوبو رينو 9 برو وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Oppo Reno 9 Pro
◾شبكات الإتصال
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
◾المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• MediaTek Dimensity 8100-Max
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 5 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Mali-G610 MC6
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 13
|واجهة التشغيل
|• ColorOS 13
◾ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 16 جيجا رام
• 512 جيجا مع 16 جيجا رام
|الرام
|• 16 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
◾الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2412 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 394 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، إضاءة 800 شمعه، طبقة حماية Asahi Glass AGC DT-Star2
◾الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية :-
• 50 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 4K@30fps،1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
◾البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4500 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 67 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن اللاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
◾مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• نعم يدعم
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الإستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية أنفراريد بورت
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الذهبي، الأبيض المموج بالأزرق
سعر Oppo Reno 9 Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 485 دولار، أي حوالي 11900 جنيه مصري.
مميزات اوبو رينو 9 برو
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
عيوب Oppo Reno 9 Pro
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
• لا يدعم منفذ سماعات الأذن العادي 3.5 مم.
• لا يدعم برنامج الراديو FM.
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