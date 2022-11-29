مواصفات و سعر Oppo Reno 9 Pro مميزاته و عيوبه

أعلنت شركة اوبو عن هاتفها الأحدث Oppo Reno 9 Pro في سلسلة رينو، بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة ومتعددة، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، وكاميرات عالية الدقة تعطي تجربة تصوير رائعة، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف اوبو رينو 9 برو وما هي مميزاته وعيوبه.