اطلاق هاتف OPPO K9 Pro متوسط المدى بميزات رائعة وسعر مناسب جدًا

اعلنت شركة أوبو خلال حدثها اليوم في الصين عن عدد من المنتجات الجديدة، وكان أبرزها هاتف OPPO K9 Pro وهو من الأجهزة متوسطة المدى ويحتوي على بعض الميزات الرائعة الموجودة في الهواتف الممتازة متوسطة المدى وبسعر مناسب جدًا، حيث ياتي بشاشة عرض 120 هرتز ومواصفات أخرى تم كشف النقاب عنها في الحدث سوف نستعرضها في هذه المقالة ، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل المهمة حول الجهاز.

هاتف OPPO K9 Pro

مواصفات OPPO K9 Pro

الشاشة

يحتوي الهاتف على شاشة FHD + AMOLED ، مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 180 هرتز ، وHDR10، ومجموعة ألوان واسعة DCI-P3، ويوجد ثقب في الزاوية اليسرى العليا، يحتوي على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

المعالج

يقوم بتشغيل هاتف OPPO K9 Pro، معالج Dimensity 1200 ، المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، واعتمادًا على متغير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فإنه يتوفر بـ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1، ومع ذلك، لا يدعم توسيع التخزين عبر فتحة بطاقة MicroSD .

الكاميرا

يحتوي خلف الجهاز على إعداد لثلاث كاميرات وهي:

مستشعر أساسي 64 ميجابكسل f / 1.7 مع عدسة 6P .

كاميرا 8 ميجابكسل بزاوية عريضة f / 2.2 مع مجال رؤية 119 درجة وعدسة 5P .

كاميرا 2 ميجابكسل f / 2.4وهي كاميرا ماكرو مع عدسة 3P يمكنها التقاط صور ماكرو 4 سم.

وتتميز الكاميرا بعدد من الخصائص مثل الوضع الرأسي للنيون، والوضع الليلي الفائق، والوضع الليلي للكاميرا الأمامية.

البطارية

يحتوي هاتف OPPO K9 Pro على بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير ويمكن شحنها من فارغة إلى 50% خلال فترة 16 دقيقة فقط، وذلك بفضل دعمها لشحن 60 W Super Flash Charge.

ميزات إضافية أخرى

ويحتوي الهاتف أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، وإلغاء تأمين الوجه ، و NFC ، ودعم ثنائي شرائح الاتصال 5G ، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق ، وبلوتوث 5.2 ، ومقبس صوت ، ومنفذ USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل ColoOS 11 استنادًا إلى Android 11.

سعر هاتف OPPO K9 Pro وتوافره

يبلغ سعر هاتف أوبو الجديد ، والذي سيكون متاحًا للشراء بدءًا من 30 سبتمبر، حسب متغير سعة الذاكرة كما يلي: