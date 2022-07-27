أوبو تُشعل المنافسة بهاتف Oppo K10 Energy بمواصفات فائقة منخفض التكلفة

أطلقت شركة أوبو عملاق تصنيع الهواتف الذكية هاتفها الجديدة تحت اسم Oppo K10 Energy بمواصفات فائقة، ومنخفض التكلفة، وحرصت الشركة على أن يكون أرخص من هاتف Oppo K10 5g الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، حيث يحمل الهاتف الجديد في الظهر اسم “Energy”.

مواصفات هاتف Oppo K10 Energy

أشار الموقع التقني “جي إس إم أرينا” أن الهاتف الجديد من شركة أوبو يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.59 بوصة، وهي من نوع LCD، مع جودة عرض Full HD Plus، وتدعم الشاشة معدل تحديث 20 هرتز في الثانية، وتحاول الشركة من خلال هذه الهاتف تحقيق نسبة مبيعات كبيرة وبالتالي أرباح عالية.

الكاميرا

يحتوي هاتف Oppo K10 Energy كاميرا عالية الدقة، وذلك من خلال كاميرا خلفية ثلاثية:

كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل.

كما يحتوي هاتف أوبو الحديث على كاميرا أمامية رائعة في منتصف الشاشة لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو، حيث تأتي الكاميرا بدقة 16 ميجا بيكسل.

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الذاكرة ونظام التشغيل

من خلال المواصفات السابقة يتضح لنا أن هاتف أوبو الحديث يتطابق مع سلسلة هواتف الشركة Oppo K9s، ولكن الاختلاف الرئيسي في الهاتف يأتي في الذاكرة، حيث ينطلق الهاتف الجديد بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت واجهة مستخدم ColorOS 12 نظام التشغيل Android 12

المعالج

يعمل هاتف بو الحديث بمعالج قوي من نوع Snapdragon 778G، وهو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مما يُضيف أداء قوي للهاتف الجديد.

البطارية

يحتوي هاتف Oppo K10 Energy على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، مع وجود نظام تبريد رائع مع نظام التشغيل الأحدث.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف أوبو الرائع باللون الأزرق والأسود، ويبغ سعره في الدولة الصينية حوالي 2200 يون صيني وهو ما يعادل نحو 6 آلاف و160 جنيه مصري تقريباً.

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