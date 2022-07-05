سعر ومواصفات هاتف اوبو Oppo Find X5 Pro

كشفت شركة أوبو العالمية عن هاتفها الجديد اوبو فايند اكس 5 برو، والذي يأتي بتحديثات ومميزات عديدة عن النسخ السابقة لسلسلة هواتف اوبو، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 900 بتكنولوجيا 6 نانو، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 12.1، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 Pro

أعلنت شركة أوبو عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

يدعم الهاتف • يدعم الهاتف خاصية الـNFC. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس 5G. • يدعم الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. • يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C. الخامات يأتي الهاتف بخامات خارجية من الزجاج بالكامل مع فريم ألومنيوم. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 12.1 مبنية على نظام Android 12. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر حجمها 5000 مللي امبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، بتكنولوجيا 6 نانو، مع معالج الرسومي من نوع Mali-G68 MC4. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 160.6×73.2×7.8 مم، ووزن 173 جرام. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO2 AMOLED بحجم 6.55 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة.

كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro

كشفت شركة أوبو عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بثلاث كاميرات على النحو التالي:

– الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل F/2.25 وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بالتصوير الماكرو.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود، واللون الأزرق.

سعر هاتف Oppo Find X5 Pro

كشفت شركة اوبو عن سعر هاتفها الجديد في أسواق الهواتف العالمية للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1299 يورو أي حوالي 25272 جنيه مصري.