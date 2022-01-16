أوبو تطلق OPPO Find X5 Lite قريبًا.. يتوقع أن يكون نسخة معدلة من هذا الهاتف

من المتوقع أن تعلن شركة OPPO عن هواتف OPPO Find X5 Lite و Find X5 و Find X5 Pro في الأسواق العالمية في مارس،, كشفت شهادة الاتحاد الأوروبي التي رصدتها شركة Tipster Sudhanshu Ambhore أن الطراز Find X5 Lite سيكون نسخة معدلة من OPPO Reno7 5G والتي ظهرت لأول مرة في الصين مؤخرًا، وظهر هاتف OPPO برقم طراز CPH2371 على منصة اعتماد الاتحاد الأوروبي.

OPPO Find X5 Lite

مواصفات الجهاز القادم من أوبو

تشير تشير التقارير إلى أنه من المحتمل إعادة تسمية Reno7 5G باسم OPPO Find X5 Lite في الأسواق خارج الصين، وإذا صحّ ذلك، فلن تكون لغة تصميم X5 Lite مشابهة لـ Find X5 / X5 Pro ، والتي من المتوقع أن تصل مع وحدة كاميرا شبه منحرف غير منتظمة الشكل.

وأما مزايا ومواصفات OPPO Find X5 Lite المسربة ، يمكن القول أنه نسخة مشابهة بالمواصفات لتلك المتوفرة في الإصدار الصيني Reno7 5G :