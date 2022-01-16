أوبو تطلق OPPO Find X5 Lite قريبًا.. يتوقع أن يكون نسخة معدلة من هذا الهاتف
من المتوقع أن تعلن شركة OPPO عن هواتف OPPO Find X5 Lite و Find X5 و Find X5 Pro في الأسواق العالمية في مارس،, كشفت شهادة الاتحاد الأوروبي التي رصدتها شركة Tipster Sudhanshu Ambhore أن الطراز Find X5 Lite سيكون نسخة معدلة من OPPO Reno7 5G والتي ظهرت لأول مرة في الصين مؤخرًا، وظهر هاتف OPPO برقم طراز CPH2371 على منصة اعتماد الاتحاد الأوروبي.
OPPO Find X5 Lite
مواصفات الجهاز القادم من أوبو
تشير تشير التقارير إلى أنه من المحتمل إعادة تسمية Reno7 5G باسم OPPO Find X5 Lite في الأسواق خارج الصين، وإذا صحّ ذلك، فلن تكون لغة تصميم X5 Lite مشابهة لـ Find X5 / X5 Pro ، والتي من المتوقع أن تصل مع وحدة كاميرا شبه منحرف غير منتظمة الشكل.
وأما مزايا ومواصفات OPPO Find X5 Lite المسربة ، يمكن القول أنه نسخة مشابهة بالمواصفات لتلك المتوفرة في الإصدار الصيني Reno7 5G :
- قد يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هرتز وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.
- من المحتمل أن يأتي مع مجموعة شرائح Snapdragon 778G
- سيتم تجهيز Find X5 Lite بـ 8 GB / 12 GB من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 GB / 256 GB للتخزين.
- من المتوقع أن يتم تثبيت نظام التشغيل Android 11 مع ColorOS 12 مسبقًا على الجهاز.
- قد يأتي OPPO Find X5 Lite بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وقد يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
- قد يحتوي على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساع، وتدعم الشحن السريع بقوة 60 وات.
- في الوقت الحالي لاتتوفر أي معلومات حول أسعار هاتف Find X5 Lite القادم.