Oppo A97 5G أحدث هواتف أوبو وسعره ومواصفاته وعيوبه

تتجهز شركة أوبو Oppo الآن لإطلاق هاتف جديد يدعم شبكات الجيل الخامس، وتم تسريب اسم الهاتف والذي سيحمل اسم oppo A97 ، وهو الفئة الأعلى من سلسلة A، وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو الحديث oppo مع ذكر مميزاته وعيوبه.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 5G

جاءت مواصفات هاتف Oppo A97 5G أحدث إصدارت أوبو وفق ما يلي:

الشاشة تأتي من نوع LCD مقاس الشاشة 6.56 بوصة المعالج من نوع Helio G96 الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 33 وات الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت

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بعض مميزات هاتف Oppo الجديد

الهاتف يندرج تحت الفئة المتوسطة. تأتي البصمة في جانب الهاتف. كما أن الهاتف يأتي باللون الازرق الجذّاب. يدعم الهاتف ال USB بالنظام الحديث وهو ال type-c. كما يدعم نظام ال OTG . تأتي جودة تصوير الفيديو 4k وبدقة تصل لـ 2160 بكسل.



عيوب هاتف Oppo A97 5G

تتلخص بعض عيوب هاتف الحديث وفق ما يلي:

• المعالج الخاص بالهاتف ليس الأقوى، ولكن يحتاج إلى معالج ذو جودة أعلى.

• غير موجود بالشاشة معدلات التردد.

• الهاتف معرض للكسر أو حدوث بعض الخدوش بسبب غطاءه البلاستيك.

• السعر لا يناسب الفئة المتوسطة حيث جاء مرتفع جداً مقارنةً بإمكانيات الهاتف.

سعر هاتف أوبو

سوف يباع هاتف Oppo A97 5G بسعر 350 دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك من عملات الدول الأحرى.