سعر ومواصفات هاتف اوبو Oppo A97 5G

كشفت شركة أوبو العالمية عن هاتفها الجديد Oppo A97 5G، والذي يأتي بمميزات عديدة عن النسخ السابقة لسلسلة هواتف اوبو، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Dimensity 1200 5G بتكنولوجيا 6 نانو، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

أعلنت شركة أوبو عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الخامات يأتي الهاتف بخامات خارجية من زجاج كورنينج غوريلا 5. يدعم الهاتف يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من جيل 3G-4G-5G. • يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف مدخل السماعات 3.5mm. • يدعم الهاتف خاصية NFC. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac, dual. • يدعم الهاتف خاصية الـ OTG. • يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ USB Type-C 2.0. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع ، الو عن طريق الوجه Face Unlock. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة MIUI 12.5 for POCO. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 1200 5G بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MC9. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 161.9 × 76.9 × 8.3 ملم، ووزن 190 جرام . الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع اموليد بمساحة 6.56 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080 × 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش.

كاميرا هاتف Oppo A97 5G

كشفت شركة أوبو عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.

• بينما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق .

سعر هاتف Oppo A97 5G

أعلنت شركة أوبو عن سعر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية وبلغ سعر الهاتف حوالي 350 دولار أمريكي للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.