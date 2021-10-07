تسريب أول صور لهاتف Oppo A54s القادم يكشف بعض تفاصيل مواصفات الجهاز

أوبو الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، من المحتمل أن تزيح الستار عن الهاتف الذكي Oppo A54s قريبًا، وكشفت الصور الأولى للجهاز المسربة، أنه من المتوقع أن يكون ترقية لـ OPPO A54 الذي تم إصداره في وقت سابق من شهر مارس 2021، ولكن من غير الواضح متى سيتم إطلاقه رسميًا، وفي هذه المقالة سوف نستعرض أبرز المواصفات التي أشارت إليها التسريبات، وعرض الصور الأولى للجهاز ، فتابعوا معنا.

Oppo A54s

مواصفات Oppo A54s

الشاشة : تُظهر الصور أن الهاتف الذكي من أوبو القادم، سيأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة، بدقة HD وتحتوي على ثقب بشكل قطرة الماء لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وفي الحديث عن الكاميرا الخلفية لهاتف Oppo A54s سيأتي بتحسين هائل في إعداد هذه الكاميرا، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، ليحل محل مستشعر 13 ميجابيكسل في A54 و A16 السابقين،كما سيأتي الجهاز أيضًا مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ضمن إعداد الكاميرا الخلفية.

المعالج : سيتم تشغيل الجهاز القادم A54s بواسطة مجموعة شرائح Helio G35 من MediaTek المقترنة ما ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

سيعمل الطراز الجديد المنتظر بنظام Android 11 مع نظام Color OS 11.

سيكو متاحًا الهاتف بخيارين للألوان الأزرق والأسود، وهو ما سيساعد على إبراز تصميم الجهاز بشكل أكبر.

على الرغم من عدم التأكد من تاريخ الإطلاق، ولكن من المتوقع أن تتوفر طرازات Oppo A54sفي أوروبا بسعر 219 يورو (253 دولارًا أمريكيًا).

وأخيرًا يجدر الإشارة إلى أنه قد لا تكون بعض التفاصيل التي تم تسريبها عن الهاتف بما في ذلك التسعير نهائية، ويمكن لشركة أوبو بالفعل إجراء بعض التعديلات على التوافر والتسعير وحتى يمكن أن تغير اسم الجهاز، وعلى أي حال في الوقت الحالي لا يوجد حدث إطلاق مجدول لأوبو.