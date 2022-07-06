أوبو “Oppo” تُحدد موعد إطلاق هاتفين من سلسلة Reno8 في الهند

قدمت شركة oppo سلسلتها الجديدة “Oppo Reno8” إلى السوق الصينية خلال شهر مايو 2022، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هذه السلسلة الجديدة في السوق الهندي.

أعلنت شركة Oppo عن موعد إطلاق هواتف Oppo Reno8 و Reno8 Pro في الهند، وحددت الشركة تاريخ 18 يوليو 2022 موعدا لإطلاق هذه الهواتف في السوق الهندي.

لم تؤكد Oppo ما إذا كان الحدث سيُقام على المباشر بحضور إعلاميين، أو سيتم بثه عن طريق الإنترنت فقط.

ومن المُقرر أن تقدم الشركة هاتف Reno8 Pro Plus في السوق الهندية بعنوان Reno8 Pro وهذه مواصفاته المتوقعة.

مواصفات هاتف Reno8 Pro

المعالج من المتوقع أيضًا إطلاق هذا الهاتف بشريحة Dimensity 8100-Max 6.7. الشاشة يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، وجودة FullHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرا يأتي الهاتف أيضًا مع إعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. البطارية يدعم الهاتف أيضًا بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، مع تقنية شحن سريع بقوة 80 وات.

الذاكرة يأتي هذا الهاتف ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 أو 12 جيجابايت، والذاكرة الداخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت. نظام التشغيل يعمل هذا الإصدار بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.

سعر هاتف Reno8 pro

سعر هاتف Reno8 pro حسب تحديث 24 ماي 2022 في بعض الدول العربية وقد يتغير السعر لعدة عوامل. من بينها سعر العملات المحلية.

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي بلغ 375 دولار.

سعر هاتف Reno8 pro في السعودية 1400 ريال.

سعر هاتف Reno8 pro في مصر 6800 جنيه.

سعر هاتف Reno8 pro في الجزائر 54300 دينار جزائري.

سعر هاتف Reno8 pro في المغرب 3700 درهم.

أما بخصوص هاتف Oppo Reno8 الذي سيم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هاتف Oppo Reno8 pro في الهند٬ من المُتوقع أن يأتي بالمواصفات التالية:

مواصفات هاتف Reno8

المعالج يأتي هاتف Reno8 مع شريحة معالج Dimensity 1300. الشاشة يحتوي هذا الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة وجودة شاشة FullHD + ومعدل تحديث 90 هرتز. الكاميرا يأتي الهاتف أيضًا مزودًا بمستشعر خلفي رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بكاميرا، ومستشعر سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر آخر بدقة 2 ميجابكسل. البطارية يدعم الهاتف أيضًا بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.