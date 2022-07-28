تقنية

Oppo تعلن سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 أقوى وأحدث إصدارتها ومنافس هواتف الأندرويد الحديثة

سعيد شعبان

قامت شركة أوبو بالكشف رسمياً عن أحدث هواتفها القوية Oppo Reno 8 والذي سيشعل المنافسة بين هواتف الأندرويد الحديثة المتواجدة بالأسواق، حيث سيأتي هاتف أوبو رينو 8 بمواصفات رائدة مما يؤهله للمنافسة مع هواتف كبرى الشركات الرائدة في مجال الهواتف المحمولة.

هاتف أوبو رينو 8

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 أوبو رينو 8

وسوف يعمل هاتف أوبو رينو 8 مع شبكات الجيل الخامس، كما تم تزويد الهاتف بأحدث وأقوى المعالجات المتطورة، وذلك لضمان الأداء السريع والمميز والمتميز، ومن أهم ما يميز أحدث إصدارات شركة أوبو هو القدرات التصويرية لهاتف Oppo Reno 8، وسوف نعرض أبرز مواصفات الهاتف والتي نجملها فيما يلي.

أوبو تعلن موعد إطلاق هاتف Oppo Reno 8 بمواصفات متميزة ومنافسة

“قبل نزوله في الأسواق”.. مواصفات هاتف Oppo Reno 8 أحدث إصدارات شركة أوبو

الهاتف يدعم شبكات 5G
نوع الشاشة AMOLED
مقياس الشاشة 6.7 بوصة
معدل التحديث 90 هرتز
دقة العرض Full HD +
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5
عدد الكاميرات 3 كاميرات
مستشعر الكاميرا الرئيسية من نوع Sony IMX766 وبدقة 50 ميجا بيكسل
العدسة الثانية بزاوية عريضة وبدقة 8 ميجا بيكسل
مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل

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ذواكر وبطارية هاتف Oppo Reno 8

  • الكاميرا الأمامية بمستشعر Sony IMX709 وبدقة 32 ميجا بيكسل.
  • المعالج من إنتاج شركة ميديا تك ومن نوع Dimensity 1300.
  • دقة تصنيع المعالج 6 نانو متر.
  • مساحة التخزين الداخلية 256 و128 جيجا بايت.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS3.1.
  • الرام بسعة 8 جيجا بايت.
  • البطارية 4500 مللي أمبير.
  • قدرة الشحن السريع 80 وات.
  • مدة شحن البطارية بالكامل 28 دقيقة وفق ما أعلنت الشركة.

سعر هاتف أوبو رينو 8

سعر هاتف Oppo Reno 8 للنسخة العالمية يبلع 400 يورو تقريباً.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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5 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اخسنتم تمام

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  2. علي يقول

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