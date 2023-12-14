تم استعراض أحدث التسريبات عن مواصفات سلسلة Oppo Find X7، وقد تم التأكيد على أن Oppo تدعم هاتف Find X7 Ultra بميزة جديدة وهي إمكانية الإتصال بالأقمار الصناعية، تم نشر تفاصيل الخبر عبر DCS على أن الهاتف مزود برقاقة معالج Dimensity 9300، إلى جانب ذلك يوجد فيه كاميرا periscope من أجل دعم التكبير البصري حتى ثلاث مرات، تفاصي أكثر سنوضحها في هذا المقال الموجز.

Oppo تدعم هاتف Find X7 Ultra حصريا بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية

المزايا الجديدة

أعلنت أوبو من قبل عن خططها من أجل جلب تقنية الإتصال بالأقمار الصناعية في الجيل القادم من سلسلة find، كما جاء في التسريبات التي جاءت عبر منصة 3c عن اثنان من هواتف أوبو بنماذج رقم PHY110 و PHZ110، وسيتم دعم الهاتفين بتقنية الإتصال بشبكات 5G.

علاوة على ذلك، فإن الهواتف الجديدة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100W، كما أشارت تسريبات DCS إلى أن هاتف Oppo Find X7 PRO مزود بشاشة بتقنية LTPO، وحجم الشاشة يصل إلى 6.82 إنش، بينما معدل التحديث هو 120Hz.

إن شاشة الهاتف الجديد من أوبو لديها تصميم منحني في الاتجاهات الأربعة، وتؤكد أوبو أيضا على أحدث التقنيات المتقدمة لسلسلة Oppo Find X7.

قدمنا لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بتسريبات مواصفات Oppo Find X7، في انتظار الكشف عن أي جديد فيما يتعلق بالموضوع، كما ذكرنا لكم المزايا الجديدة منها إمكانية الإتصال بالأقمار الصناعية.