OpenAI تطلق ميزة “معرفة الشركة” داخل ChatGPT: ثورة في ربط بيانات المؤسسات وتحسين الإنتاجية

كشفت شركة OpenAI عن إطلاق خاصية جديدة تحمل اسم Company Knowledge “معرفة الشركة”، وهي موجهة لمشتركي خطط Business وEnterprise وEdu في ChatGPT، تسمح هذه الخاصية بدمج بيانات المؤسسات مباشرة داخل المحادثات، عبر التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وSharePoint وGmail وGitHub وHubSpot، مما يختصر الوقت ويُسهّل الوصول السريع إلى المعلومات.

تُعد ميزة Company Knowledge خطوة استراتيجية نحو تحويل ChatGPT إلى مساعد عمل مركزي، حيث يتمكن الموظف من طرح أي سؤال متعلق بالمشروعات أو الملفات المؤسسية، ليحصل على إجابة دقيقة مستندة إلى مصادر داخلية موثوقة مع روابط مباشرة، الميزة تعتمد على جمع البيانات من تطبيقات المؤسسة وربطها بنموذج الذكاء الاصطناعي داخل ChatGPT، لتقديم ردود مخصصة تلائم طبيعة العمل.

GPT-5 يدعم الدقة والشمول في الإجابات

تعتمد هذه الخاصية على نسخة محسّنة من نموذج GPT-5 القادر على تحليل بيانات متنوعة داخل المؤسسة وتقديم ملخصات واضحة، مع إظهار الملفات أو الرسائل التي تم الاستناد إليها، وبهذا تصبح عملية اتخاذ القرار أسرع وأكثر كفاءة.

وقد أكد براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI، أنّ هذه الميزة غيّرت جذريًا طريقة استخدامه لـChatGPT داخل بيئة العمل.

أمان عالي وحماية صارمة لبيانات المؤسسات

حرصت OpenAI على التأكيد أن ChatGPT لا يصل إلا إلى البيانات التي يمتلك المستخدم صلاحية مشاهدتها، وأن بيانات الشركات لا تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن منظومة الأمان:

تشفير بيانات متقدم وفق المعايير العالمية.

دعم تسجيل الدخول الموحد (SSO).

إدارة دقيقة لصلاحيات المستخدمين حسب الأقسام.

توفر سجلات تدقيق لمتابعة الاستخدام والامتثال.

كما يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تفعيل أو تقييد الوصول للميزة بناءً على فرق العمل.

كيف تعمل ميزة Company Knowledge داخل ChatGPT

عند بدء محادثة جديدة، يختار المستخدم أداة “معرفة الشركة” ويطرح سؤاله مثل: “ما هو آخر تحديث في مشروع التمويل؟” أو “أرسل لي عرض العميل X”، سيقوم ChatGPT بتجميع الإجابة وإرفاق روابط مباشرة للملفات أو الرسائل ذات الصلة.

تخدم هذه الميزة عدة أقسام، من بينها:

فرق التطوير والبرمجة لمتابعة المشاريع.

فرق التسويق والمبيعات لتلخيص حالة العملاء.

الفرق المالية لمراجعة الميزانيات والتقارير بسرعة.

إتاحة عالمية وتحديثات مستقبلية مرتقبة

أكدت OpenAI أن ميزة Company Knowledge أصبحت متاحة عالميًا لمستخدمي النسخ المدفوعة الخاصة بالمؤسسات والتعليم، وتستعد الشركة لإضافة المزيد من التطبيقات الداعمة وتحسين التكامل مع ميزات مثل التصفح المتقدم وإنشاء المخططات.

هل ستصبح ChatGPT منصة الإدارة الشاملة للمؤسسات

من خلال هذه الخطوة، تضع OpenAI ChatGPT في مركز بيئة العمل الحديثة، ليس فقط كأداة مساعدة للإجابة، بل كمنصة ذكية موثوقة للوصول إلى البيانات المؤسسية بكفاءة وسرعة وأمان عالي.

ميزة معرفة الشركة من OpenAI ليست مجرد تحديث، بل هي نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية تفاعل الموظفين مع موارد مؤسساتهم، هذا التحول يمهد لعصر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوسيط مباشر بين الموظف وبيانات الشركة، مما يعزز الإنتاجية ويرفع من جودة العمل.