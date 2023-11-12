OpenAI تطلق برنامج شراكات البيانات لتدريب نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي

تُعلن شركة OpenAI عن مبادرة جديدة باسم “برنامج شراكات البيانات”، بهدف جمع مجموعات البيانات من مصادر خارجية لتدريب نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي.

الفوائد المتوقعة:

تعزيز الأداء: تتيح هذه الشراكات لـ “أوبن إيه أي” جمع مجموعات بيانات متنوعة، مما يعزز أداء أدواتها، مثل تقنية تعرف الكلام المستخدمة لنسخ الكلمات المنطوقة. توسيع قدرات GPT-4 Turbo: يُسهم اختبار النموذج من خلال برنامج شراكات البيانات في توسيع قدرات نموذج GPT-4 Turbo الموجه للمستهلك، ويتيح ذلك تزويد المستخدمين بردود أكثر تعقيداً وفهماً.

إرشادات المشاركة:

تقديم النموذج: يمكن للمؤسسات تقديم نموذجها عبر موقع أوبن إيه أي، محددة نوع وحجم البيانات التي يرغبون في مشاركتها. أنواع بيانات متنوعة: يقبل البرنامج مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك النصوص، والصور، والصوت، والفيديو، مما يتيح تنويع مصادر البيانات.

تركيز OpenAI:

تؤكد OpenAI على بحثها عن بيانات تعبر عن نية الإنسان، سواء في شكل مقالات طويلة أو محادثات مكتوبة، تماشياً مع هدف الشركة من تعزيز فهم أدواتها للتفاعلات البشرية.

اعتبارات الخصوصية:

توفر الشركة مرونة للمؤسسات لاختيارها بين مجموعات البيانات ذات المصدر المفتوح أو تقديم بيانات محددة مع احترام سرية البيانات، وتوضح أوبن إيه أي أنها لا تبحث عن مجموعات بيانات تحتوي على معلومات حساسة أو شخصية.

تأثير التعاون:

يُعزز التعاون مع المنظمات المهتمة، بما في ذلك الهيئات الرسمية مثل حكومة آيسلندا، قدرة المجموعات المنسقة على تحسين فهم نموذج GPT-4 للاستعلامات باللغة الآيسلندية.

عملية التقديم:

تستطيع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في البرنامج عبر تقديم نموذج عبر موقع الشركة، مشاركة معلومات حول نوع وحجم البيانات التي تنوي المشاركة بها.

أنواع مجموعات البيانات:

تكون مجموعات البيانات إما أرشيفاً مفتوح المصدر، مما يجعلها مثالية لمجموعات البيانات ذات الصلة بتدريب نماذج لغوية، وبديلاً عن ذلك، يمكن للمؤسسات تقديم معلومات من خلال مسار مجموعة بياناتها الموجهة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن النماذج التأسيسية، والنماذج المضبوطة، والنماذج المخصصة.

توصية بشأن الخصوصية:

بالنسبة للكيانات التي تعطي الأولوية لسرية بياناتها، تقترح أوبن إيه أي مسار مجموعة البيانات، مؤكدة أنها لا تسعى للحصول على مجموعات بيانات تحتوي على معلومات حساسة أو شخصية.

سجل مستخدمي ChatGPT:

تحقق ChatGPT أرقاماً قياسية لعدد المستخدمين، حيث يتجاوز عددهم ما يقرب من 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا على مستوى العالم، مما يبرز استمرارية أهمية الخصوصية للأداة.