أثار قرار شركة OpenAI الأخير بدفع المطورين بناءً على مدى تفاعل روبوتات المحادثة الخاصة بهم جدلًا واسعًا بين المهتمين بالذكاء الاصطناعي، والذي سوف يؤدي إلى تطوير روبوتات محادثة أكثر ذكاءً وتفاعلًا، مما يوفر خدمات قيمة للمستخدمين، ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى تطوير روبوتات محادثة ضارة، مثل تلك التي تنشر خطاب الكراهية أو تستغل المستخدمين، جاء ذلك نقلاً عن وكالة بلومبرج عبر إكس.

OpenAI- المصدر: بلومبرج عبر إكس

وهناك العديد من الفوائد المحتملة لدفع المطورين بناءً على مدى تفاعل روبوتات المحادثة الخاصة بهم. أولاً، يمكن أن تؤدي هذه السياسة إلى تطوير روبوتات محادثة أكثر ذكاءً وتفاعلًا، فعندما يكون المطورون مدفوعين لزيادة تفاعل روبوتاتهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين، وهذا قد يؤدي إلى تطوير روبوتات قادرة على إجراء محادثات أكثر تعقيدًا وطبيعية، مما يوفر تجربة أفضل للمستخدمين.

ويمكن أن تؤدي هذه السياسة إلى تطوير روبوتات محادثة أكثر فائدة للمستخدمين، فعندما يكون المطورون أكثر تركيزًا على تفاعل روبوتاتهم، فإنهم سيكونون أكثر عرضة لتطوير روبوتات يمكنها توفير المعلومات أو المساعدة في المهام، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معلومات أو مساعدة، مثل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية.

ومع ذلك هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة لدفع المطورين بناءً على مدى تفاعل روبوتات المحادثة الخاصة بهم حيث يمكن أن تؤدي هذه السياسة إلى تطوير روبوتات محادثة ضارة، فعندما يكون المطورون مدفوعين لزيادة تفاعل روبوتاتهم، فإنهم قد يكونون أكثر استعدادًا لاستخدام تكتيكات ضارة، مثل نشر خطاب الكراهية أو تضخيم المعلومات المضللة، وهذا يمكن أن يكون ضارًا للمجتمع، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتشار الكراهية والعنف وإلى تشويه الحقائق.

OpenAI will pay developers based on how engaging they can make their chatbots. @parmy reminds us that model has proved harmful in the past (via @opinion) https://t.co/f4VYrSmkgv

— Bloomberg Technology (@technology) January 17, 2024