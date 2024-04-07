OpenAI تدرب GPT-4 على محتوى يوتيوب

OpenAI، حسب نيويورك تايمز، استخدمت محتوى من يوتيوب لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4، مما يثير تساؤلات قانونية حول استخدام المحتوى المرئي والصوتي في التدريب، باستخدام نموذج النسخ الصوتي Whisper لتحويل الصوت في الفيديو إلى نص، استعانت OpenAI بهذه النصوص كبيانات تدريب، الشركة تعتبر هذا الاستخدام “عادلًا” ضمن المعايير القانونية.

جريج بروكمان، كونه جزءًا من فريق العمل، يشير إلى تورط ومساهمة القيادة العليا في الأنشطة التشغيلية مباشرة، من جهتها، ليندساي هيلد تؤكد على استراتيجية الشركة في استخدام مصادر بيانات متنوعة لتدريب نماذجها، سواء كانت بيانات عامة أو خاصة عبر شراكات محددة، مما يعكس توجه OpenAI نحو توسيع قاعدة بياناتها التدريبية لتحقيق نماذج أكثر دقة وفعالية.

جوجل، كونها المالكة لمنصة يوتيوب، كانت على علم بأنشطة OpenAI ولم تتخذ إجراءات قانونية ضدها، هذا يشير إلى أن جوجل تعتبر استخدام مقاطع الفيديو من يوتيوب لتدريب نماذج OpenAI قانونيًا، بشرط أن يكون ذلك بموافقة منشئي المحتوى، هذه الموافقة تشير إلى إمكانية وجود اتفاقيات أو تفاهمات بين OpenAI ومنشئي المحتوى الذين يمتلكون الحقوق الفكرية للمواد المستخدمة.

تم التحذير من قبل الرئيس التنفيذي ليوتيوب لـ OpenAI بشأن استخدام محتوى الفيديو من يوتيوب في تدريب نموذجها الجديد لتحويل النص إلى فيديو، هذا يشير إلى القلق بشأن حقوق النشر واستخدام المحتوى دون إذن، مما يطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتوافق مع حقوق الملكية الفكرية في عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.