OpenAI تدخل علامات مائية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي لزيادة الشفافية

اتخذت OpenAI خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي من خلال إدخال علامات مائية في البيانات الوصفية للصور التي ينتجها DALL-E 3، يتماشى هذا الإجراء مع الدعم المتزايد لمعايير ائتلاف الائتمان والصدق في المحتوى (C2PA)، مما يظهر التزامًا بممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.

علامات مائية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي:

صُممت العلامات المائية وفقًا لمعايير C2PA، وتم دمجها في الصور التي تم إنشاؤها من خلال ChatGPT وواجهة برمجة تطبيقات DALL-E 3، بدأ المستخدمون المحمولون في تلقي صور مزودة بعلامات مائية اعتبارًا من 12 فبراير، تتضمن هذه العلامات البيانات الوصفية غير المرئية وأيقونة “بيانات اعتماد المحتوى” المرئية، الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من كل صورة، مما يسهل التحقق من أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشاء المحتوى.

التحقق من مصدر المحتوى بالذكاء الاصطناعي:

يمكن للمستخدمين التحقق من مصدر أي صورة مولدة بواسطة منصة OpenAI عبر مواقع مثل Content Credentials Verify، حاليًا، يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي إضافة علامات مائية للصور الثابتة فقط، وليس للمحتوى الفيديوي أو النصي، تؤكد OpenAI أن بيانات العلامات المائية لها تأثير ضئيل على أوقات الوصول ولا تقلل من جودة الصورة، على الرغم من أنها قد تزيد قليلاً من حجم الصور لبعض المهام.

دور C2PA:

يدعو ائتلاف C2PA لاستخدام بيانات العلامات المائية “بيانات اعتماد المحتوى” لتحديد مصدر المحتوى والتمييز بين إبداعات البشر والذكاء الاصطناعي، طورت Adobe، وهي لاعب رئيسي في الائتلاف، أيقونة بيانات اعتماد المحتوى، والتي تخطط OpenAI لدمجها في الصور المولدة بواسطة DALL-E 3.

خطوات الصناعة والتنظيم:

أعلنت Meta أيضًا عن إضافة علامات مائية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، يتماشى هذا النهج مع أمر تنفيذي من إدارة بايدن حول الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أهمية تحديد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، ليست العلامات المائية طريقة مضمونة لوقف نشر المعلومات المضللة.

تحديات في استمرارية البيانات الوصفية:

تعترف OpenAI بأنه يمكن إزالة بيانات العلامات المائية القياسية لـ C2PA بسهولة، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو عمدًا، خاصةً أن معظم منصات التواصل الاجتماعي غالبًا ما تزيل البيانات الوصفية من المحتوى المرفوع، وتؤدي لقطة الشاشة أيضًا إلى القضاء على البيانات الوصفية.

تمثل تطبيق OpenAI للعلامات المائية للصور المولدة بالذكاء الاصطناعي خطوة رئيسية نحو زيادة مصداقية المعلومات الرقمية، من خلال اعتماد طرق لتحديد المصادر وتشجيع المستخدمين على التعرف على هذه الإشارات، تهدف OpenAI إلى تعزيز نظام بيئي رقمي أكثر شفافية وموثوقية، على الرغم من التحديات في الحفاظ على سلامة البيانات الوصفية.