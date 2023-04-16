تعرف الآن على مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite

كشفت شركة وان بلس التابعة لمجموعة BBK الصينية بشكل رسمي في الخارج، عن مواصفات هاتفها الجديد، ويأتي الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android 13، ومعالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 695 ثماني النواة، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite

كشفت شركة وان بلس عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي.

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 165.5x76x8.3 مم، ووزن 195 جرام. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، مع واجهة وان بلس OxygenOS 13.1. خامات الهاتف تأتي خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 695 ثماني النواة، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، مع معالج رسومي من نوع Adreno 619. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف سماعات خارجية من نوع Stereo.

• يدعم الهاتف كارت ميموري 1 تيرا.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع أو Face Unlock. الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4. الكاميرا الخلفية – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 108 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/1.7. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو. – تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

سعر هاتف وان بلس نورد سي اي 3 لايت

كشفت شركة وان بلس بشكل رسمي عن سعر الهاتف الجديد في أسواق الهواتف العالمية، وبلغ سعر النسخة الـ128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، حوالي 330 يورو، ولم تكشف الشركة عن سعر النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام.