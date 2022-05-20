رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة

سامي علي

أعلنت رسمياً شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord 2T الرائع بسعر مناسب لجميع المستخدمين في أوروبا، حيث تحاول الشركة الصينية خلال هذه الفترة إصدار العديد من الهواتف المحمولة المتنوعة، من أجل جذب العديد من العملاء في ظل منافسة كبيرة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T تحفة الفئة المتوسطة
المحتويات
هاتف OnePlus Nord 2T
الشاشة
الكاميرا
البطارية ونظام التشغيل
المعالج
الذاكرة
سعر هاتف OnePlus Nord 2T

هاتف OnePlus Nord 2T

أشار الموقع التقني “theverge” أن الهاتف الجديد من شركة وان بلس هو من أحد إصداراتها من الفئة المتوسطة، حيث إنه مزود بمعالج قوي ورائع من نوع Dimensity 1300 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية.

رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة 1 20/5/2022 - 2:08 م

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الشاشة

يتميز هاتف OnePlus Nord 2T بشاشة كبيرة بقياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، تعمل بدقة FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5 من أجل حماية الشاشة .

الكاميرا

يحتوي هاتف وان بلس الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية:

  • كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني من نوع IMX766.
  • كاميرا بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل.
  • كاميرا بمستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة 2 20/5/2022 - 2:08 م

يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا أمامية مميزة من أجل تصوير السلفي، وإجراء مكالمات فيديو بدقة 32 ميجابيكسل، كما أنها تعمل على التعرف على الوجوه.

البطارية ونظام التشغيل

يعمل الهاتف الحديث بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، مع نظام التشغيل الحديث أندوريد 12، كما أنه يحتوي على بطارية كبيرة.

رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة 3 20/5/2022 - 2:08 م

البطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، وذلك وفقاً لمعيار SUPERVOOC
نظام التشغيل أندوريد 12

رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة 4 20/5/2022 - 2:08 م

المعالج

يحتوي هاتف وان بلس الجديد على معالج رائع من إنتاج شركة ميدياتك، وهو من نوع Dimensity 1300، وهو مطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وذلك مع نواة Arm-Cortex A78.

الذاكرة

يعمل هاتف وان بلس بذاكرة وصول عشوائية 8 أو 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

سعر هاتف OnePlus Nord 2T

يتوفر هاتف OnePlus Nord 2T مقابل 399 يورو للنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يوفر بسعر 499 يوريو للنسخة 12 + 256 جيجابايت، وسوف تبدأ المبيعات من 24 مايو الجاري 2022 عبر متجر OnePlus الإلكتروني، وكذلك شركات بيع التجزئة.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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4 تعليقات
  1. علاء عبد الساده يقول

    شكد سعره بل عربي

    الرد
    1. سامي علي يقول

      حضرتك السعر في أي دولة

  2. علاء عبد الساده يقول

    شكد سعره بل عربي

    الرد
    1. سامي علي يقول

      ممكن حضرتك تقارن العملة المحلية باليورو، وذلك من خلال عملية حسابية بسيطة وسوف تعرف السعر أو تعلق باسم الدولة وإن شاء الله نكتب لحضرتك السعر