رسميا.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T الرائع تحفة الفئة المتوسطة

أعلنت رسمياً شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord 2T الرائع بسعر مناسب لجميع المستخدمين في أوروبا، حيث تحاول الشركة الصينية خلال هذه الفترة إصدار العديد من الهواتف المحمولة المتنوعة، من أجل جذب العديد من العملاء في ظل منافسة كبيرة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف OnePlus Nord 2T

أشار الموقع التقني “theverge” أن الهاتف الجديد من شركة وان بلس هو من أحد إصداراتها من الفئة المتوسطة، حيث إنه مزود بمعالج قوي ورائع من نوع Dimensity 1300 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية.

الشاشة

يتميز هاتف OnePlus Nord 2T بشاشة كبيرة بقياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، تعمل بدقة FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5 من أجل حماية الشاشة .

الكاميرا

يحتوي هاتف وان بلس الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني من نوع IMX766.

كاميرا بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا بمستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا أمامية مميزة من أجل تصوير السلفي، وإجراء مكالمات فيديو بدقة 32 ميجابيكسل، كما أنها تعمل على التعرف على الوجوه.

البطارية ونظام التشغيل

يعمل الهاتف الحديث بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، مع نظام التشغيل الحديث أندوريد 12، كما أنه يحتوي على بطارية كبيرة.

البطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، وذلك وفقاً لمعيار SUPERVOOC نظام التشغيل أندوريد 12

المعالج

يحتوي هاتف وان بلس الجديد على معالج رائع من إنتاج شركة ميدياتك، وهو من نوع Dimensity 1300، وهو مطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وذلك مع نواة Arm-Cortex A78.

الذاكرة

يعمل هاتف وان بلس بذاكرة وصول عشوائية 8 أو 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

سعر هاتف OnePlus Nord 2T

يتوفر هاتف OnePlus Nord 2T مقابل 399 يورو للنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يوفر بسعر 499 يوريو للنسخة 12 + 256 جيجابايت، وسوف تبدأ المبيعات من 24 مايو الجاري 2022 عبر متجر OnePlus الإلكتروني، وكذلك شركات بيع التجزئة.