OnePlus 12R: الإصدار الجديد بمواصفات متطورة وسعر منافس

أعلنت شركة OnePlus مؤخرًا عن إطلاق هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة الجديد OnePlus 12R، كخليفة لهاتف OnePlus 11R العام الماضي، مع العديد من التحسينات الكبيرة.

التصميم والعرض

يحتفظ OnePlus 12R بتصميم سابقه OnePlus 11R والهاتف الرائد OnePlus 12، مع اختلاف طفيف في مكان زر التنبيه، الذي أصبح الآن على الجانب الأيسر من الجهاز، يتميز بماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة وحواف مقوسة قليلًا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يتضمن الجهاز شاشة AMOLED ProXDR بقياس 6.78 بوصة، بدقة 2780×1264 بكسل وسطوع أقصى يصل إلى 4500 نيت، الشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz وتقنية LTPO 4.0، مع إمكانية التبديل بين معدلات تحديث 90Hz و 72Hz، تدعم HDR10+ و Dolby Vision وحاصلة على شهادة DisplayMate A+، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

الكاميرا والقوة الحاسوبية

زودت OnePlus الجهاز بثلاث كاميرات خلفية، تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وحساس Sony IMX890، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، مع 16GB من الذاكرة العشوائية و256GB للتخزين الداخلي.

نظام التبريد والبطارية

يحتوي الجهاز على نظام تبريد متقدم يشمل غرفة بخار مزدوجة من الجرافيت، لضمان الأداء المثالي دون ارتفاع درجة الحرارة، تمتص غرفة البخار الحرارة من المعالج وتوزعها إلى غرفة أكبر للتبديد.

يتم تشغيل OnePlus 12R ببطارية بسعة 5500mAh، تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 80W، يتضمن أيضًا تقنية Battery Health Engine للحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

البرمجيات والأسعار

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ويتوفر بسعر 500 دولار للنسخة 8GB/128GB و600 دولار لنسخة 16GB/256GB.

مواصفات هاتف OnePlus 12R