تقنية

OnePlus 12: تاريخ الإطلاق والتصميم والمواصفات

عبد الكريم سهلي

مواصفات OnePlus 12

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات OnePlus 12:

هاتف OnePlus 12

هاتف OnePlus 12 - مصدر الصورة: gsmarena

المواصفات القيمة
الشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 بكسل
المعالج Snapdragon 8 Gen 2
ذاكرة الوصول العشوائي حتى 12 جيجابايت
مساحة التخزين حتى 512 جيجابايت
الكاميرا الخلفية
  • مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل
  • مستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل
  • مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة
الشحن 100 واط

موعد إطلاق OnePlus 12

تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الرائد القادم OnePlus 12 في الصين يوم 5 ديسمبر 2023 بينما سيكون متاح عالميا في شهر يناير 2024، وسيكون متاحًا بثلاثة ألوان: الأبيض والأخضر والأسود.

كشفت الشركة أيضًا عن تصميم الهاتف، والذي يتطابق مع الصور المسربة. لا يحمل التصميم مفاجآت كبيرة، حيث يشبه إلى حد كبير OnePlus 11.

تشير الصور إلى أن OnePlus 12 سيكون أول هاتف ذكي من OnePlus مزود بعدسة منظار للكاميرا المقربة. تحتوي العدسة على تقريب بصري 3x.

كما تحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابكسل.

سيحصل OnePlus 12 على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 بكسل، وسيحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

هذا وسيحصل OnePlus 12 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.


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عن الكاتب:
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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.


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