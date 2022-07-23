الكشف رسميًا عن تفاصيل كاميرا OnePlus 10T قبل الإطلاق في 3 أغسطس
أعلنت الشركة الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية OnePlus مؤخرًا أنه سيتم إطلاق هاتفها الذكي الرائد القادم OnePlus 10T عالميًا في 3 أغسطس، وقبل إطلاقه أكدت الشركة بعض التفاصيل الأساسية حول نظام كاميرا الهاتف الذكي، لذا لنلقِ نظرة على تلك التفاصيل وأبرز المواصفات المسربة الأخرى.
OnePlus 10T
تفاصيل كاميرا OnePlus 10T الرسمية
ووفقًا لشركة ون بلس سيحتوي 10T 5G على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، والتي تتكون من :
- كاميرا رئيسية Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ويقيس هذا المستشعر 1 / 1.56 بوصة، ويدعم تثبيت الصورة البصرية والإلكترونية ( تقنيتي OIS و EIS).
- بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، سيحتوي ون بلس 10T على كاميرا واسعة للغاية 119.9 درجة، وبدقة 16 ميجابكسل.
- مستشعر كاميرا ماكرو، بدقة 2 ميجابكسل.
وأكدت شركة ون بلس أنه سيحتوي الجهاز على محرك وضوح الصور (ICE) ، والذي سيأتي مع خوارزمية محدثة، مما يتيح لكاميرا الهاتف الذكي التقاط الصور بشكل أسرع وبتفاصيل أكبر.
مواصفات OnePlus 10T 5G المسربة
- الشاشة: حتى الآن، تشير التسريبات إلى أن جهاز 10T 5G سيحتوي على شاشة منحنية مقاس 6.7 بوصة من طراز E4 AMOLED بدقة + Full HD وتقنية LTPO، مع معدل تحديث 120 هرتز، وثقب في المنتصف لكاميرا الصور السيلفي.
- المعالج: سيتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 والمقترنة مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.
- البطارية: من المتوقع أن يحتوي OnePlus 10T 5G على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 150 وات ” SuperVOOC”.