الكشف رسميًا عن تفاصيل كاميرا OnePlus 10T قبل الإطلاق في 3 أغسطس

أعلنت الشركة الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية OnePlus مؤخرًا أنه سيتم إطلاق هاتفها الذكي الرائد القادم OnePlus 10T عالميًا في 3 أغسطس، وقبل إطلاقه أكدت الشركة بعض التفاصيل الأساسية حول نظام كاميرا الهاتف الذكي، لذا لنلقِ نظرة على تلك التفاصيل وأبرز المواصفات المسربة الأخرى.

OnePlus 10T

تفاصيل كاميرا OnePlus 10T الرسمية

ووفقًا لشركة ون بلس سيحتوي 10T 5G على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، والتي تتكون من :

كاميرا رئيسية Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ويقيس هذا المستشعر 1 / 1.56 بوصة، ويدعم تثبيت الصورة البصرية والإلكترونية ( تقنيتي OIS و EIS).

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، سيحتوي ون بلس 10T على كاميرا واسعة للغاية 119.9 درجة، وبدقة 16 ميجابكسل.

مستشعر كاميرا ماكرو، بدقة 2 ميجابكسل.

وأكدت شركة ون بلس أنه سيحتوي الجهاز على محرك وضوح الصور (ICE) ، والذي سيأتي مع خوارزمية محدثة، مما يتيح لكاميرا الهاتف الذكي التقاط الصور بشكل أسرع وبتفاصيل أكبر.

مواصفات OnePlus 10T 5G المسربة