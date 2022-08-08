تقنية

OnePlus تطلق هاتفها المحمول الجديد OnePlus Nord N20 SE

الزهدي

مواصفات هاتف OnePlus Nord N20 SE

OnePlus nord n20 se
OnePlus nord n20 se
جسم الجهاز
أبعاد الجهاز

الطول 163.8مم

OnePlus nord n20 se

العرض 75مم

السُمك  8مم
وزن الهاتف غير معلن
خمات التصنيع الهاتف مصنوع من خمات البلاستيك على مستوى الظهر والحواف
بطاقة الاتصالات يدعم شريحتين من نوع Nano-SIM
الشبكة والإتصالات

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جيل الخامس 5G لا
WIFI Wi-Fi 802.11
GPS نعم مقدم من طرف A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
تقنية NFC نعم
Bluetooth الإصدار الخامس
Radio لا

 العتاد الداخلي
المعالج MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm)
تردد المعالج Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
معالج الرسوم PowerVR GE8320
نظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم مقدمة من طرف OxygenOS 12.1
مساحة التخزين العشوائية RAM 4 جيجابايت
مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت
بطاقة توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD
مواصفات الشاشة
نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.56 بوصة
دِقَّة الشاشة 720*1612 بكسل
نسبة استحواذ الشاشة 84.2 في المئة
معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
مواصفات الكاميرا الخلفية
دِقَّة الكاميرات 50 ميجابكسل 2 ميجابكسل
دِقَّة تصوير الفيديو [email protected]
فلاش في الكاميرا LED Flash

مواصفات الكاميرا الأمامية
دِقَّة الكاميرات 8 ميجابكسل
دِقَّة تصوير الفيديو [email protected]
توفر الفلاش لا
معلومات البطارية
سَعَة البطارية 5000 ميلي أمبير في الساعة
نوع البطارية Li-Po
تقنية الشحن السريع نعم بقدرة 33 واط
نوع الشاحن USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
معلومات أخرى
مستشعرات

البصمة

التقارب

التسارع

البوصلة
السماعات الخارجية من نوع ستيريو
منفذ 3.5mm jack نعم
موديل الجهاز CPH2049
ألوان الجهاز

الواحة الزرقاء

الأسود السماوي 

سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE

حسب موقع علي إكسبريس فإن سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE هو 149.99 دولار أمريكي، وليكن في علمك فإن هذا الرَّقْم قابل للتغير حسب المنطقة التي أنت فيها وحسب نوعية السوق. 

الزهدي

كاتب لذا موقع نجوم مصرية، أحب جدا مجال التدوين خصوصا التدوين في مجال التكنولوجيا لنقل الخبر بأحسن صورة ممكنة، ومن هواياتي البرمجة والقراءة والبحث.


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