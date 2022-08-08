OnePlus تطلق هاتفها المحمول الجديد OnePlus Nord N20 SE

مواصفات هاتف OnePlus Nord N20 SE

جسم الجهاز

أبعاد الجهاز الطول 163.8مم العرض 75مم السُمك 8مم وزن الهاتف غير معلن خمات التصنيع الهاتف مصنوع من خمات البلاستيك على مستوى الظهر والحواف بطاقة الاتصالات يدعم شريحتين من نوع Nano-SIM

الشبكة والإتصالات

جيل الخامس 5G لا WIFI Wi-Fi 802.11 GPS نعم مقدم من طرف A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS تقنية NFC نعم Bluetooth الإصدار الخامس Radio لا

العتاد الداخلي

المعالج MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) تردد المعالج Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) معالج الرسوم PowerVR GE8320 نظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم مقدمة من طرف OxygenOS 12.1 مساحة التخزين العشوائية RAM 4 جيجابايت مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت بطاقة توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.56 بوصة دِقَّة الشاشة 720*1612 بكسل نسبة استحواذ الشاشة 84.2 في المئة معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

مواصفات الكاميرا الخلفية

دِقَّة الكاميرات 50 ميجابكسل 2 ميجابكسل دِقَّة تصوير الفيديو [email protected] فلاش في الكاميرا LED Flash

مواصفات الكاميرا الأمامية

دِقَّة الكاميرات 8 ميجابكسل دِقَّة تصوير الفيديو [email protected] توفر الفلاش لا

معلومات البطارية

سَعَة البطارية 5000 ميلي أمبير في الساعة نوع البطارية Li-Po تقنية الشحن السريع نعم بقدرة 33 واط نوع الشاحن USB Type-C 2.0, USB On-The-Go

معلومات أخرى

مستشعرات البصمة التقارب التسارع البوصلة السماعات الخارجية من نوع ستيريو منفذ 3.5mm jack نعم موديل الجهاز CPH2049 ألوان الجهاز الواحة الزرقاء الأسود السماوي

سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE

حسب موقع علي إكسبريس فإن سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE هو 149.99 دولار أمريكي، وليكن في علمك فإن هذا الرَّقْم قابل للتغير حسب المنطقة التي أنت فيها وحسب نوعية السوق.