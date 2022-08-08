OnePlus تطلق هاتفها المحمول الجديد OnePlus Nord N20 SE
مواصفات هاتف OnePlus Nord N20 SE
|جسم الجهاز
|أبعاد الجهاز
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الطول 163.8مم
العرض 75مم
السُمك 8مم
|وزن الهاتف
|غير معلن
|خمات التصنيع
|الهاتف مصنوع من خمات البلاستيك على مستوى الظهر والحواف
|بطاقة الاتصالات
|يدعم شريحتين من نوع Nano-SIM
|الشبكة والإتصالات
|جيل الخامس 5G
|لا
|WIFI
|Wi-Fi 802.11
|GPS
|نعم مقدم من طرف A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|تقنية NFC
|نعم
|Bluetooth
|الإصدار الخامس
|Radio
|لا
|العتاد الداخلي
|المعالج
|MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm)
|تردد المعالج
|Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
|معالج الرسوم
|PowerVR GE8320
|نظام التشغيل
|Android 12 مع واجهة المستخدم مقدمة من طرف OxygenOS 12.1
|مساحة التخزين العشوائية RAM
|4 جيجابايت
|مساحة التخزين الداخلية
|64 جيجابايت
|بطاقة توسيع التخزين الخارجي
|عبر بطاقة microSD
|مواصفات الشاشة
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.56 بوصة
|دِقَّة الشاشة
|720*1612 بكسل
|نسبة استحواذ الشاشة
|84.2 في المئة
|معدل تحديث الشاشة
|90 هرتز
|مواصفات الكاميرا الخلفية
|دِقَّة الكاميرات
|50 ميجابكسل 2 ميجابكسل
|دِقَّة تصوير الفيديو
|[email protected]
|فلاش في الكاميرا
|LED Flash
|مواصفات الكاميرا الأمامية
|دِقَّة الكاميرات
|8 ميجابكسل
|دِقَّة تصوير الفيديو
|[email protected]
|توفر الفلاش
|لا
|معلومات البطارية
|سَعَة البطارية
|5000 ميلي أمبير في الساعة
|نوع البطارية
|Li-Po
|تقنية الشحن السريع
|نعم بقدرة 33 واط
|نوع الشاحن
|USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|معلومات أخرى
|مستشعرات
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البصمة
التقارب
التسارع
البوصلة
|السماعات الخارجية
|من نوع ستيريو
|منفذ 3.5mm jack
|نعم
|موديل الجهاز
|CPH2049
|ألوان الجهاز
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الواحة الزرقاء
الأسود السماوي
سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE
حسب موقع علي إكسبريس فإن سعر هاتف OnePlus Nord N20 SE هو 149.99 دولار أمريكي، وليكن في علمك فإن هذا الرَّقْم قابل للتغير حسب المنطقة التي أنت فيها وحسب نوعية السوق.