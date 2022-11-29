Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من “نوبيا” بتصميم أنيق ومواصفات رائعة

أطلقت مؤخرا شركة “نوبيا” هاتفها الأحدث Nubia Z40S Pro، ويعد الهاتف أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة في عام 2022، ويقدم الهاتف معالج ممتاز لعشاق الألعاب من شركة سناب دراجون، كما أن الهاتف يقدم شاشة هي الأفضل على الإطلاق في الفئة المتوسطة في عام 2022، والمميز في الهاتف أنه يقدم ثلاث كاميرات عالية الدقة وبطارية كبيرة الحجم، ويدعم الهاتف شبكات اتصالات الجيل الخامس، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro

الشاشة:

نوع الشاشة أموليد حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل كثافة البيكسلات 395 بكسل معدل التحديث 144 هرتز

العتاد الداخلي:

نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر نوع المعالج الرسومي أدرينو 70 الرامات 8 – 12 – 18 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 512 – 1 تيرابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وهي الكاميرا الرئيسية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة بالتقريب البصري الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 4600 – 5000 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع 120 – 80 واط

السعر: