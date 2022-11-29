تقنية

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من “نوبيا” بتصميم أنيق ومواصفات رائعة

عبد الله رضا

أطلقت مؤخرا شركة “نوبيا” هاتفها الأحدث Nubia Z40S Pro، ويعد الهاتف أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة في عام 2022، ويقدم الهاتف معالج ممتاز لعشاق الألعاب من شركة سناب دراجون، كما أن الهاتف يقدم شاشة هي الأفضل على الإطلاق في الفئة المتوسطة في عام 2022، والمميز في الهاتف أنه يقدم ثلاث كاميرات عالية الدقة وبطارية كبيرة الحجم، ويدعم الهاتف شبكات اتصالات الجيل الخامس، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 11 29/11/2022 - 12:48 م

مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro

“نوبيا” تتألق بهاتف ذات لمسة فنية حديثة.. Nubia Z40S Pro “لعشاق التصوير”

الشاشة:

نوع الشاشة أموليد
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
كثافة البيكسلات 395 بكسل
معدل التحديث 144 هرتز

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 1 29/11/2022 - 12:48 م

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 2 29/11/2022 - 12:48 م

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 3 29/11/2022 - 12:48 م

العتاد الداخلي:

نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر
نوع المعالج الرسومي أدرينو 70
الرامات 8 – 12 – 18 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 512 – 1 تيرابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 4 29/11/2022 - 12:48 م

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 5 29/11/2022 - 12:48 م

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وهي الكاميرا الرئيسية
الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة بالتقريب البصري
الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 6 29/11/2022 - 12:48 م

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 7 29/11/2022 - 12:48 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 4600 – 5000 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع 120 – 80 واط

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 8 29/11/2022 - 12:48 م

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 9 29/11/2022 - 12:48 م

السعر:

السعر في مصر 9600 جنيه
السعر في السعودية 1880 ريال
السعر في الأردن 435 دينار
السعر في الإمارات 2149 درهم
السعر في أوروبا 500 دولار

Nubia Z40S Pro عملاق الفئة المتوسطة من "نوبيا" بتصميم أنيق ومواصفات رائعة 10 29/11/2022 - 12:48 م

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عبد الله رضا

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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