اضبط أحدث تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات
تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019
تستحوذ مجموعة قنوات MBC على حصة كبيرة لابأس بها من عروض الأعمال الحصرية التليفزيونية المميزة والتى عادة ما تكون متنوعة يتم شراؤها من دول الخليج العربى للعرض على شاشتها، بالإضافة لحرصها على تقديم محتوى إعلامي ترفيهى هادف يمزج بين الفائدة من مشاهدته والمتعة فى التجسيد والتمثيل والحبكة، والتى عادة ما تناقش هذه الأعمال قضايا ومشكلات اجتماعية، كما تحرص قناة ام بي سي دراما MBC Drama على توفير خدماتها لقطاع عريض من جماهير الوطن العربى كاملًا؛ لذا فهى توفر البث التليفزيونى الخاص بها مجانًا دون انقطاع أو تشفير؛ الأمر الذى أدي لزيادة بحث المواطنين عن “تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات” من خلال محرك البحث الشهير “جوجل”، كما يمكنكم التعرف ايضًا على تردد قناة دي إم سي دراما.
نبذة عن قناة ام بي سي دراما MBC Drama وأبرزها محتوياتها الدرامية
أبرز المسلسلات التي تقدمها قناة ام بي سي دراما MBC Drama:
- الهيبة
- إفراج مشروط.
- وعد الغريب.
- لا موسيقى فى الأحمدى.
- أفراح القبة.
- أمنيات بعيدة.
- العقاب والعفرا.
- وما أدراك يا أمى.
- باب الحارة.
- الاب الروحي
تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11470 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الإستقطاب
|عمودى
|FEC
|5/6
تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على عرب سات
|القمر الصناعى
|عرب سات
|التردد
|11270 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودى
|FEC
|5/6
وتواصل قناة ام بي سي دراما تميزها بتقديم الكثير من المسلسلات الدرامية الحصرية والجديدة، والتى استطاعت من خلالها على استقطاب العديد من المشاهدين، والاستحواذ على نسبة مشاهدة عالية بين مختلف القنوات الدرامية المتخصصة المنافسة لها.