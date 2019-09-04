اضبط أحدث تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على مختلف الأقمار الصناعية، حيث يحرص عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية على متابعة الأعمال الدرامية التى تعرض على القناة، بجانب القوالب البرامجية الترفيهية والحوارية؛ وتهتم قناة ام بي سي دراما بتقديم العروض الحصرية لمشاهديها والتى لا تعرض على أى شاشة تليفزيونية أخرى، فعادة ما تشارك القناة فى السباق الرمضانى بباقة مختلفة ومتنوعة بين الأعمال الدرامية والمسلسلات العربية والمصرية وايضًا تقديم العديد من البرامج الاخري.







تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019

تستحوذ مجموعة قنوات MBC على حصة كبيرة لابأس بها من عروض الأعمال الحصرية التليفزيونية المميزة والتى عادة ما تكون متنوعة يتم شراؤها من دول الخليج العربى للعرض على شاشتها، بالإضافة لحرصها على تقديم محتوى إعلامي ترفيهى هادف يمزج بين الفائدة من مشاهدته والمتعة فى التجسيد والتمثيل والحبكة، والتى عادة ما تناقش هذه الأعمال قضايا ومشكلات اجتماعية، كما تحرص قناة ام بي سي دراما MBC Drama على توفير خدماتها لقطاع عريض من جماهير الوطن العربى كاملًا؛ لذا فهى توفر البث التليفزيونى الخاص بها مجانًا دون انقطاع أو تشفير؛ الأمر الذى أدي لزيادة بحث المواطنين عن “تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات” من خلال محرك البحث الشهير “جوجل”، كما يمكنكم التعرف ايضًا على تردد قناة دي إم سي دراما.







نبذة عن قناة ام بي سي دراما MBC Drama وأبرزها محتوياتها الدرامية

انطلق البث التليفزيوني لقناة ام بي سي دراما فى نهاية عام 2010؛ وهى تابعة لمؤسسة مجموعة قنوات MBC الإعلامية ذات الخبرة العالمية فى مجال القنوات الفضائية والتي انطلقت عام 1991، واستطاعت قناة ام بي سي دراما MBC Drama خلال فترة وجيزة تكوين قاعدة جماهيرية عريضة متابعة للأعمال التي تعرض على شاشتها بإستمرار، فتصدرت القناة بذلك قوائم القنوات الدرامية التي تهتم بتقديم المسلسلات بشكل حصرى، ومن هذا المنطلق زادت نسبة مشاهدة قناة فى مصر والخليج العربى.







أبرز المسلسلات التي تقدمها قناة ام بي سي دراما MBC Drama:

الهيبة

إفراج مشروط.

وعد الغريب.

لا موسيقى فى الأحمدى.

أفراح القبة.

أمنيات بعيدة.

العقاب والعفرا.

وما أدراك يا أمى.

باب الحارة.

الاب الروحي







تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11470 (V) معدل الترميز 27500 الإستقطاب عمودى FEC 5/6

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2019 على عرب سات القمر الصناعى عرب سات التردد 11270 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودى FEC 5/6 وتواصل قناة ام بي سي دراما تميزها بتقديم الكثير من المسلسلات الدرامية الحصرية والجديدة، والتى استطاعت من خلالها على استقطاب العديد من المشاهدين، والاستحواذ على نسبة مشاهدة عالية بين مختلف القنوات الدرامية المتخصصة المنافسة لها.