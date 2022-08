أفضل هاتف في العالم يستعد لإصدار Nothing Phone 1 Lite بسعر أرخص

تسعى شركة Nothing البريطانية والمملوكة لرائد الأعمال Carl Pei، إلى إصدار هاتف Nothing Phone 1 Lite المميز، وهو إصدار جديد من طراز هاتف Nothing Phone 1، الذي أحدث زلزال في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، وهو أول هاتف تطلقه الشركة البريطانية، حيث يُعتبر من الهواتف الرائدة التي تحتوي على مواصفات رائعة وسعر مناسب لتلك الإمكانيات.

هاتف Nothing Phone 1 Lite

نجح هاتف Nothing Phone 1 في الحصول على حصة سوقية كبيرة في الأسواق، متفوقاً على عدد كبير من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم مثل شركة سامسونج وعدد من الشركات الصينية، وذلك لما يتميز به الهاتف الجديد من إمكانيات رائدة نجحت في جذب العديد من العملاء.

ظهر زجاجي عادي

من جانبه أشار الموقع التقني “جي إس إم أرينا” أن شركة Nothing تأتي بطراز جديد من Nothing Phone 1 Lite، والذي يأخذ نفس مواصفات هاتفها المميزة Nothing Phone (1)، ولكن مع ظهر زجاجي عادي مع استغناء الشركة عن واجهة LED Glyph الفخمة، وعدم وجود شحن لاسلكي.

وهنا يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار دعم الشحن بقوة 33 وات، فإن طراز لايت الجديد سوف يشحن بقوة 42 وات في الصندوق وفقاً لما أشار إليه المصدر.

البطارية

كشفت المصادر أن هاتف Nothing Phone 1 Lite سوف يحتوي على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أن السعة الكبيرة للبطارية تُضيف كثيراً للمستخدمين، لأنها تُعطي وقت تشغيل أكبر للهاتف الذكي.

سعر Nothing Phone 1 Lite المتوقع

كشفت المصادر أن هاتف Nothing الجديد سوف يكون أرخص من الطراز الأساسي، حيث يُعد ذلك منطقياً بالنظر إلى لمواصفات الأقل جودة من الهاتف الأساسي، ويبدأ سعر الهاتف الجديد من 316 دولار أمريكي وهو ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريباً لسعة 6 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجا بايت سعة تخزين داخلية.

Nothing Phone (1)

وذلك على عكس سعر هاتف Nothing Phone (1) الحالي الذي يبدأ بسعر 417 دولار أمريكي وهو ما يعادل 8000 جنيه مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت.

