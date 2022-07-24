مقارنة مواصفات الهاتفين Nothing phone (1) & Google Pixel 6a والأسعار

قبل أيام قليلة أطلقت علامتين تجاريتين مختلفتين لتصنيع الهواتف الذكية هاتفين ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى ومحدودة الميزانية، فقد أطلقت العلامة التجارية التي أنشأها المؤسس المشارك لـ OnePlus Carl Pei، أول هاتف لها في السوق العالمية باسم (1) Nothing phone، كما أطلقت جوجل هاتف Google Pixel 6a، ونظرًا للنطاق السعري نفسه تقريبًا لهذين الهاتفين، يتساءل الكثيرون أي منهما يجب شراؤه، في هذه المقارنة بين مواصفات وأسعار الهاتفين الذكيين Nothing phone (1) & Google Pixel 6a ستتيح معرفة أي منهما يمكن اختياره للشراء.

مقارنة مواصفات Nothing phone (1) & Google Pixel 6a

التصميم

يتمتع كل من Nothing phone (1) & Google Pixel 6a بتصميمات مميزة للغاية، لكن الأول يتفوق بالمقارنة لأنه أكثر إبداعًا، حيث يأتي هاتف (Nothing (1 بإطار من الألومنيوم وظهر زجاجي شفاف محمي بواسطة زجاج Gorilla Glass 5 وكذلك الزجاج الأمامي، ويوجد تحت الغطاء الشفاف 160 مصباح LED يمكن استخدامه كمصابيح LED للإخطارات، تسمى هذه المصابيح بواجهة Glyph، ويأتي هذا الهاتف أيضًا مع شهادة IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ومن جهة أخرى فإن Pixel 6a له مميزاته أيضًا: فيأتي تصميمه بإطار من الألومنيوم وظهر بلاستيكي مضغوط للغاية و شاشة صغيرة ذات حواف ضيقة، إضافة إلى ميزة مقاومة الماء بفضل شهادة IP67.

الشاشة

بحسب قائمة المواصفات على الورق، فإن هاتف (Nothing (1 يحتوي على شاشة عرض فائقة، إنها من نوع OLED بمقاس 6.55 بوصة قادرة على عرض ما يصل إلى مليار لون، وبمعدل تحديث 120 هرتز ، ودقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وشهادة + HDR10، وتحتوي هذه الشاشة على قارئ بصمات الأصابع.

بينما شاشة OLED الخاصة بهاتف جوجل Pixel 6a غير قادرة على إظهار مليار لون، وتوفر معدل تحديث قياسي 60 هرتز فقط، ومع ذلك فهي شاشة رائعة، حيث توفردقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وتقنية HDR، والشاشة مضغوطة للغاية بمقاس 6.1 بوصة، وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع، ويأتي كلا الهاتفين مع مكبرات صوت ستيريو، لكنهما يفتقران لمقابس صوتية لسماعات الأذن السلكية.

المعالج

بالرغم أن هاتف Google Pixel 6a ضمن فئة متوسطة المدى ولكنه مدعوم من مجموعة شرائح Google Tensor، وهي أول مجموعة شرائح مملوكة لشركة Google، مبنية على 5 نانومتر وتتألف من نوى Cortex X1 تعمل بتردد أقصى يبلغ 2.8 جيجاهرتز، ونواة Cortex A76 تعمل بتردد 2.25 جيجاهرتز، وأربعة أنوية Cortex A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى Mali G78 MP20 GPU، ويتم إقران مجموعة الشرائح هذه بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الأصلي UFS 3.1.

أما هاتف (Nothing (1، فيعمل بمجموعة شرائح Snapdragon 778G رديئة، ولكن تقترن مع تكوين ذاكرة أفضل تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية، ومن المعروف أن شرائح Snapdragon 778G هي عبارة عن مجموعة شرائح مبنية على 6 نانومتر مع بنية ثمانية النواة تتكون من وحدة المعالجة المركزية Cortex A78 التي تعمل بسرعة 2.5 جيجاهرتز، وثلاثة نوى Cortex A78 تعمل بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وأربعة انوية Cortex A55 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 642L، ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 12.

الكاميرات

تم تزويد جهاز Pixel 6a بكاميرا جيدة، ولكن هاتف (Nothing phone (1 مزود بكاميرات أفضل، فهو يحتوي على مستشعرين على الجانب الخلفي وهما عبارة عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وهي بذلك بالتأكيد أفضل من الكاميرا الرئيسية ذات الدقة 12.2 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل الموجودتين في هاتف Google Pixel 6a.

البطارية

لجهة البطارة لا يختلف الهاتفين Nothing phone (1) & Google Pixel 6a كثيرًا فالأول تبلغ سعة بطاريته 4500 مللي أمبير والثاني 4410 مللي أمبير، ولكن يختلفان كليًا من ناحية الشحن، فالأول يدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي، بينما يدعم الثاني الشحن السريع بقوة 18 وات فقط.

في الجدول المرفق أدناه كامل المواصفات للهاتفين Nothing phone (1) & Google Pixel 6a للمقارنة بينهما:

الميزات (Nothing phone (1 Google Pixel 6a الأبعاد والوزن 159.2 × 75.8 × 8.3 مم.

193.5 جرام 152.2 × 71.8 × 8.9 ملم.

178 جرام الشاشة مقاس 6.55 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD).

نوع OLED مقاس 6.1 بوصة .

الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD )

نوع OLED المعالج + Qualcomm Snapdragon 778G، ثماني النواة 2.5 جيجا هرتز Google Tensor، ثماني النواة 2.8 جيجا هرتز الذاكرة 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت.

8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت برنامج التشغيل اندرويد 12، لا يوجد نظام تشغيل أندرويد 12 الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، Bluetooth 5.2 ،GPS الكاميرا مزدوجة خلفية 50 + 50 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. كاميرا خلفية مزدوجة 12.2 + 12 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 33 وات، شحن لاسلكي سريع 15 وات. 4410 مللي أمبير، شحن سريع 18 واط ميزات إضافية 5G، بطاقتي SIM، شحن لاسلكي عكسي، مصابيح LED خلفية، شهادة IP53 مقاومة الغبار والرذاذ 5G، شريحتين، IP67 مقاومة للماء

سعر Nothing phone (1) & Google Pixel 6a

يصل سعر شراء Google Pixel 6a إلى 450 دولارًا أمريكيًا / 450 يورو .

بينما يبلغ سعر شراء (Nothing (1 حوالي 500 يورو / 500 دولارًا.

وبنتيجة هذه المقارنة نجد أن هاتف Nothing يتميز بتصميم أفضل، وشاشة أفضل، وكاميرات فائقة، وتقنيات شحن أفضل، بينما يحتوي Google Pixel 6a على معالج من Google ومقاومة أفضل للماء ولديه تصميم أكثر إحكامًا.