بشاشة عالية الجودة.. سعر ومواصفات هاتف الفئة المتوسطة Nokia G60

أعلنت شركة نوكيا، عن طرحها لأحدث هواتفها تحت اسم Nokia G60، والذي يأتي بحسب ما قالت بمواصفات قوية ومنافسة للفئة المتوسطة، في الأسواق العالمية، فقد شهدت الهند وفق موقع gsmarena، أول طرح له، باعتبارها أحد أبرز الأسواق فيما يخص الهواتف الذكية بالعالم، ومن المتوقع أن يتوافر الهاتف مع حلول شهر نوفمبر المقبل، في الأسواق العربية.

مميزات هاتف Nokia G60

منذ عدة أسابيع مضت، أعلنت شركة نوكيا عن هاتف Nokia G60 في شهر سبتمبر من العام 2022، ويأتي مع عدة مميزات كالتالي:

يتميز الهاتف بشاشة بمعدل تحديث مرتفع.

يأتي الهاتف مع معالج قوي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، مع دعم تحديثات نظام تشغيل أندرويد حتي ثلاث سنوات قادمة.

أسعار هاتف Nokia G60

يأتي مع فئتين كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 390 دولار أمريكي أي 9 آلاف جنيه مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام بالإضافة إلى ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت.

النسخة الثانية بها ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت بسعر 495 دولار أمريكي أي 11500 جنيه مصري.

إمكانيات الشاشة والكاميرا بهاتف Nokia G60

تهتم نوكيا خلال الفترة الأخيرة بالشاشة التي تقدمها لمستخدميها وكذلك بهواتف الفئة المتوسطة، وقد جاءت إمكانيات الشاشة والكاميرات كالتالي:

الشاشة تأتي بمقاس 6.58 بوصة Full HD +.

يصل معدل تحديثها إلى 120 هرتز.

تأتي مع حماية Corning Gorilla Glass 5.

يأتي مع معالج رسومي Adreno 619L. الكاميرات يأتي بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل

الكاميرا بفتحة عدسة f / 1.8

تأتي بفلاش LED.

‏يتوافر به أخرى فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

‏وثالثة للعمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

مواصفات هاتف Nokia G60