سعر ومواصفات هاتف Nokia C30 ببطارية عملاقة 3 أيام وكاميرا مميزة

تحرص شركة نوكيا خلال هذه الفترة على طرح العديد من الهواتف الذكية المتميزة، والتي منها هاتف Nokia C30 رخيص السعر، وطرح عدد من المواصفات المميزة للغاية في ذلك الهاتف، وذلك من أجل جذب العديد من المستخدمين، وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة في العديد من دول العالم، وبالتالي تحقيق أرباح مالية كبيرة.

مواصفات هاتف Nokia C30

حافظت شركة نوكيا على كلاسيكيتها المعتادة في الأسعار، وذلك حتى تتناسب مع العديد من الفئات، مع حرصها الكبير على المواصفات الجبارة والمميزة في هواتفها، حيث يتميز الهاتف الجديد بمواصفات فائقة مقارنة بالسعر الحالي للجهاز، وأبرز ما جاء في الهاتف الجديد البطارية العملاقة.

الشاشة

يتميز هاتف نوكيا Nokia C30 بكاميرا مميزة وبطارية كبيرة، كما يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة باللمس بقياس 6.83 بوصة، وهى من نوع IPS LCD، مع جودة عرض +HD، وشدة سطوع 400 وحدة، وبدقة 1080X2400، كما تحتوي الشاشة أيضاً على نوتش رائع للكاميرا الأمامية على شكل قطرة الماء، ويزن الهاتف نحو 191 جرام تقريباً.

ألوان الهاتف

طرحت الشركة الهاتف الجديد بلونين متميزين هما:

اللون الأبيض.

اللون الأخضر.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل كاميرا ثانوية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية كاميرا رائعة لالتقاط السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل البطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة نظام التشغيل أندرويد 11

مميزات الهاتف

يتميز هاتف نوكيا الجديد بعدد من الميزات الرائعة منها:

منفذ شحن Micro USB (USB 2.0).

مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

اتصال Wi-Fi 802.11 b/g/n.

بلوتوث Bluetooth 4.2.

تقنية GPS.

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المعالج والذاكرة

يحتوي هاتف نوكيا الحديث على معالج قوي ثماني النواة 1.6 جيجاهرتز، (4*A55 1.6 جيجا هرتز+4*A55 1.2 جيجا هرتز)، ويأتي مقترناً بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت رام الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت

سعر هاتف نوكيا الجديد

يعمل هاتف نوكيا Nokia C30 ببطارية كبيرة مميزة بسعة 6 آلاف مللي أمبير، وتؤكد الشركة المالكة للهاتف أنها تعمل لمدة ثلاثة أيام، وهى من الميزات التي يسعى العديد من المستخدمين للحصول عليها، وتم طرح الهاتف بسعر 2500 جنيه تقريباً.