Nokia تنافس العملاق الكوري سامسونج بهاتف حديث وتتوقع اكتساحه للأسواق العالمية

تستعد Nokia لإطلاق هاتفها الحديث Nokia G60 في الهند، والذي تتوقع له رواجاً كبيراً بالهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، وتحاول نوكيا منافسة العملاقة والشركات الكبرى مثل سامسونج وغيرها، حيث يعد هاتف Nokia G60 هاتفاً اقتصادياً وتم تزويده بمواصفات مميزة.

مواصفات هاتف Nokia G60

وبالرغم من أن نوكيا لم تصدر تفاصيل رسمية عن الأسعار والمواصفات الكاملة لهاتفها Nokia G60، إلا أنه تم إدارج الهاتف على موقعها في الهند بإصدار وحيد ودون أي تفاصيل، ولكن ووفق التسريبات فإن الهاتف سيأتي بالمواصفات التالية.

الهاتف سيأتي بإصدار واحد. الرام 6 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. الألوان أبيض وأسود فقط. المعالج من نوع Snapdragon 695 SoC. الشركة المنتجة للمعالج هي كوالكوم الأمريكية.

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مواصفات شاشة وبطارية هاتف نوكيا Nokia G60

نوع الشاشة LCD مقاس الشاشة 6.58 بوصة جودة العرض Full-HD+ معدل التحديث 120 هرتز البطارية 4500 مللي أمبير قوة الشحن 20 وات نظام التشغيل أندرويد 12 تحديثات شهرية أمنية لمدة 3 سنوات

كاميرات هاتف Nokia G60