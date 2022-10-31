Nokia تنافس العملاق الكوري سامسونج بهاتف حديث وتتوقع اكتساحه للأسواق العالمية
تستعد Nokia لإطلاق هاتفها الحديث Nokia G60 في الهند، والذي تتوقع له رواجاً كبيراً بالهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، وتحاول نوكيا منافسة العملاقة والشركات الكبرى مثل سامسونج وغيرها، حيث يعد هاتف Nokia G60 هاتفاً اقتصادياً وتم تزويده بمواصفات مميزة.
مواصفات هاتف Nokia G60
وبالرغم من أن نوكيا لم تصدر تفاصيل رسمية عن الأسعار والمواصفات الكاملة لهاتفها Nokia G60، إلا أنه تم إدارج الهاتف على موقعها في الهند بإصدار وحيد ودون أي تفاصيل، ولكن ووفق التسريبات فإن الهاتف سيأتي بالمواصفات التالية.
- الهاتف سيأتي بإصدار واحد.
- الرام 6 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
- الألوان أبيض وأسود فقط.
- المعالج من نوع Snapdragon 695 SoC.
- الشركة المنتجة للمعالج هي كوالكوم الأمريكية.
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مواصفات شاشة وبطارية هاتف نوكيا Nokia G60
|نوع الشاشة
|LCD
|مقاس الشاشة
|6.58 بوصة
|جودة العرض
|Full-HD+
|معدل التحديث
|120 هرتز
|البطارية
|4500 مللي أمبير
|قوة الشحن
|20 وات
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|تحديثات شهرية أمنية لمدة 3 سنوات
كاميرات هاتف Nokia G60
- يأتي هاتف Nokia G60 بأربع كاميرات، واحدة أمامية وثلاثة خلفية.
- دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- كاميرا ثانية فائقة الإتساع بدقة 5 ميجا بيكسل.
- كاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار.
- الهاتف حاصل على معيار IP52.