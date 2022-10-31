تقنية

Nokia تنافس العملاق الكوري سامسونج بهاتف حديث وتتوقع اكتساحه للأسواق العالمية

خالد عسر

تستعد Nokia لإطلاق هاتفها الحديث Nokia G60 في الهند، والذي تتوقع له رواجاً كبيراً بالهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، وتحاول نوكيا منافسة العملاقة والشركات الكبرى مثل سامسونج وغيرها، حيث يعد هاتف Nokia G60 هاتفاً اقتصادياً وتم تزويده بمواصفات مميزة.

Nokia تنافس العملاق الكوري سامسونج بهاتف حديث وتتوقع اكتساحه للأسواق العالمية

مواصفات هاتف Nokia G60

وبالرغم من أن نوكيا لم تصدر تفاصيل رسمية عن الأسعار والمواصفات الكاملة لهاتفها Nokia G60، إلا أنه تم إدارج الهاتف على موقعها في الهند بإصدار وحيد ودون أي تفاصيل، ولكن ووفق التسريبات فإن الهاتف سيأتي بالمواصفات التالية.

  1. الهاتف سيأتي بإصدار واحد.
  2. الرام 6 جيجا بايت.
  3. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
  4. الألوان أبيض وأسود فقط.
  5. المعالج من نوع Snapdragon 695 SoC.
  6. الشركة المنتجة للمعالج هي كوالكوم الأمريكية.

اقرأ أيضاً معنا:

مواصفات شاشة وبطارية هاتف نوكيا Nokia G60

نوع الشاشة LCD
مقاس الشاشة 6.58 بوصة
جودة العرض Full-HD+
معدل التحديث 120 هرتز
البطارية 4500 مللي أمبير
قوة الشحن 20 وات
نظام التشغيل أندرويد 12
تحديثات شهرية أمنية لمدة 3 سنوات

كاميرات هاتف Nokia G60

  1. يأتي هاتف Nokia G60 بأربع كاميرات، واحدة أمامية وثلاثة خلفية.
  2. دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
  3. الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل.
  4. كاميرا ثانية فائقة الإتساع بدقة 5 ميجا بيكسل.
  5. كاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.
  6. يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.
  7. الهاتف مقاوم للماء والغبار.
  8. الهاتف حاصل على معيار IP52.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

قد يهمك:

مواصفات هاتف Nokia C31 تحفة الفئة المتوسطة ببطارية كبيرة رخيص السعر
بمزايا غير مسبوقة.. نوكيا تزيح الستار عن مواصفات هاتف Nokia G60 الجديد
هاتف صديق للبيئة.. أحدث هواتف نوكيا يخطف الأضواء
مواصفات هاتف Nokia X30 5G صديق البيئة بتصميم مبتكر وسعر مناسب
تابع نجوم مصرية على:
اترك تعليقاً