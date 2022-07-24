إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED ومواصفات مميزة
أُطلق مؤخرًا رسميًا في السوق العالمية ساعات Noise Evolve 2 Play و ColorFit Ultra 2 LE الذكية والبداية من الهند، ويأتي الجهاز القابل للارتداء الأول كخليفة لـ Evolve 2 الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، ويأتي Noise Evolve 2 Play مع قرص دائري، بينما يتميز Ultra 2 LE بقرص مربع، وكلتا الساعتين الذكيتين متطابقتين تمامًا من حيث المواصفات ولكن Evolve 2 Play يحتوي على شاشة أكثر تميزًا من الأخرى.
مواصفات وميزات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE
Noise Evolve 2 Play
- تتميز الساعة الذكية Evolve 2 Play بقرص دائري وزرين ماديين على الجانب الأيمن.
- تأتي الساعة مع أحزمة رياضية.
- يتميز الجهاز بمقاومته للماء حتى 3 أمتار.
- تتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع AMOLED مقاس 1.2 بوصة وبدقة 390 × 390 بكسل، بالإضافة إلى دعم العرض الدائم.
- تم تجهيز الساعة الذكية Evolve 2 Play بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس مستوى الأوكسجين في الدم SpO2، ومتتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وتمارين التنفس.
- الجهاز القابل للارتداء مزود بأكثر من 100 وضع رياضي.
- تتوفر في الساعة الذكية ميزات أخرى مثل الرد السريع، والتحكم في الموسيقى والكاميرا، والوضع الليلي، وإشعارات الوسائط الاجتماعية، والمزيد.
- الجهاز يعمل بواسطة بطارية تبلغ سعتها 300 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 10 أيام.
Noise ColorFit Ultra 2 LE
- تتميز الساعة الذكية Ultra 2 LE بقرص مربع مع شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.78 بوصة.
- يأتي مع أكثر من 100 وجه ساعة.
- تتميز الساعة الذكية بمقاومتها للماء بفضل شهادة IP68.
- تم تجهيز الجهاز القابل للارتداء أيضًا بنفس مستشعرات تتبع الصحة المتوفرة في Evolve 2 Play، ولكن يدعم فقط 30 وضعًا من التمارين الرياضية.
- جهاز Ultra 2 LE مدعوم بوحدة بطارية أصغر حجمًا تبلغ سعتها 230 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنه يصل عمرها لـ 7 أيام من الاستخدام.
سعر Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE
يصل سعر الجهاز Noise Evolve 2 Play في الهند إلى 3299 روبية، بينما يصل سعر ColorFit Ultra 2 LE نحو 2999 روبية، وتتوفر كلتا الساعتين الذكيتين بعدة خيارات اللألوان وهي الرمادي والأزرق والأسود.