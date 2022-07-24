إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة

أُطلق مؤخرًا رسميًا في السوق العالمية ساعات Noise Evolve 2 Play و ColorFit Ultra 2 LE الذكية والبداية من الهند، ويأتي الجهاز القابل للارتداء الأول كخليفة لـ Evolve 2 الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، ويأتي Noise Evolve 2 Play مع قرص دائري، بينما يتميز Ultra 2 LE بقرص مربع، وكلتا الساعتين الذكيتين متطابقتين تمامًا من حيث المواصفات ولكن Evolve 2 Play يحتوي على شاشة أكثر تميزًا من الأخرى.

مواصفات وميزات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE

Noise Evolve 2 Play

تتميز الساعة الذكية Evolve 2 Play بقرص دائري وزرين ماديين على الجانب الأيمن.

تأتي الساعة مع أحزمة رياضية.

يتميز الجهاز بمقاومته للماء حتى 3 أمتار.

تتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع AMOLED مقاس 1.2 بوصة وبدقة 390 × 390 بكسل، بالإضافة إلى دعم العرض الدائم.

تم تجهيز الساعة الذكية Evolve 2 Play بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس مستوى الأوكسجين في الدم SpO2، ومتتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وتمارين التنفس.

الجهاز القابل للارتداء مزود بأكثر من 100 وضع رياضي.

تتوفر في الساعة الذكية ميزات أخرى مثل الرد السريع، والتحكم في الموسيقى والكاميرا، والوضع الليلي، وإشعارات الوسائط الاجتماعية، والمزيد.

الجهاز يعمل بواسطة بطارية تبلغ سعتها 300 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 10 أيام.

Noise ColorFit Ultra 2 LE

تتميز الساعة الذكية Ultra 2 LE بقرص مربع مع شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.78 بوصة.

يأتي مع أكثر من 100 وجه ساعة.

تتميز الساعة الذكية بمقاومتها للماء بفضل شهادة IP68.

تم تجهيز الجهاز القابل للارتداء أيضًا بنفس مستشعرات تتبع الصحة المتوفرة في Evolve 2 Play، ولكن يدعم فقط 30 وضعًا من التمارين الرياضية.

جهاز Ultra 2 LE مدعوم بوحدة بطارية أصغر حجمًا تبلغ سعتها 230 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنه يصل عمرها لـ 7 أيام من الاستخدام.

سعر Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE

يصل سعر الجهاز Noise Evolve 2 Play في الهند إلى 3299 روبية، بينما يصل سعر ColorFit Ultra 2 LE نحو 2999 روبية، وتتوفر كلتا الساعتين الذكيتين بعدة خيارات اللألوان وهي الرمادي والأزرق والأسود.