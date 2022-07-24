تقنية

إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة

سمير زيادة

أُطلق مؤخرًا رسميًا في السوق العالمية ساعات Noise Evolve 2 Play و ColorFit Ultra 2 LE الذكية والبداية من الهند، ويأتي الجهاز القابل للارتداء الأول كخليفة لـ Evolve 2 الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، ويأتي Noise Evolve 2 Play مع قرص دائري، بينما يتميز Ultra 2 LE بقرص مربع، وكلتا الساعتين الذكيتين متطابقتين تمامًا من حيث المواصفات ولكن Evolve 2 Play يحتوي على شاشة أكثر تميزًا من الأخرى.

إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة

مواصفات وميزات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE

إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة

Noise Evolve 2 Play

  • تتميز الساعة الذكية Evolve 2 Play بقرص دائري وزرين ماديين على الجانب الأيمن.
  • تأتي الساعة مع أحزمة رياضية.
  • يتميز الجهاز بمقاومته للماء حتى 3 أمتار.إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
  • تتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع AMOLED مقاس 1.2 بوصة وبدقة 390 × 390 بكسل، بالإضافة إلى دعم العرض الدائم.
  • تم تجهيز الساعة الذكية Evolve 2 Play بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس مستوى الأوكسجين في الدم SpO2، ومتتبع النوم، ومراقبة الإجهاد، وتمارين التنفس.إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
  • الجهاز القابل للارتداء مزود بأكثر من 100 وضع رياضي.
  • تتوفر في الساعة الذكية ميزات أخرى مثل الرد السريع، والتحكم في الموسيقى والكاميرا، والوضع الليلي، وإشعارات الوسائط الاجتماعية، والمزيد.إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
  • الجهاز يعمل بواسطة بطارية تبلغ سعتها 300 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 10 أيام.

Noise ColorFit Ultra 2 LE

  • تتميز الساعة الذكية Ultra 2 LE بقرص مربع مع شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.78 بوصة.
  • يأتي مع أكثر من 100 وجه ساعة.إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
  • تتميز الساعة الذكية بمقاومتها للماء بفضل شهادة IP68.
  • تم تجهيز الجهاز القابل للارتداء أيضًا بنفس مستشعرات تتبع الصحة المتوفرة في Evolve 2 Play، ولكن يدعم فقط 30 وضعًا من التمارين الرياضية.إطلاق ساعات Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE الذكية مع شاشة AMOLED  ومواصفات مميزة
  • جهاز Ultra 2 LE مدعوم بوحدة بطارية أصغر حجمًا تبلغ سعتها 230 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنه يصل عمرها لـ 7 أيام من الاستخدام.

سعر Noise Evolve 2 Play & ColorFit Ultra 2 LE

يصل سعر الجهاز Noise Evolve 2 Play في الهند إلى 3299 روبية، بينما يصل سعر ColorFit Ultra 2 LE نحو 2999 روبية، وتتوفر كلتا الساعتين الذكيتين بعدة خيارات اللألوان وهي الرمادي والأزرق والأسود.

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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