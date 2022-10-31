إدارة النايل سات تحذف 100 قناة من على القمر الصناعي

تفاجئ المشاهدين من توقف أمثر من 100 قناة على القمر الصناعي النايل سات الأمر الذي جعل البعض يشك في جودة جهاز الاستقبال وقيامه بفكه وتركيبه أو حتى تغيره ولكن للأسف لم ولن يفلح الأمر، فهذه القنوات تم إيقاف بثها بقرار من إدارة النايل سات نفسها.

تردد القنوات التي تم إيقافها

القنوات على القمر الصناعي Eutelsat 7 west A 7.3ᴼ W على مدار النايل سات وهي القنوات ذات الترددات

10853

10873

10892

11296

القنوات على القمر الصناعي Eutelsat 8west A 8.0.ᴼ W على مدار النايل سات وهذه القنوات ذات الترددات

11172

12562

القنوات التي تم إيقافها على النايل سات

1.حبيشة سينما

2.الاسطورة

3.كوكيز

4.بطوط اطفال

5.بين10

6.سكاي اكشن

7.سكاي رعب

8.بوكس اكشن

9.توب موفيز

10.الساعة موفيز

11.العاصمة

12.الحلبه

13.يلا مصارعه

14.شوف سينما

15.زلزال سينما

16.شوف سينما

17.سينما تيوب

18.سيما تيوب

19.فاميللي سينما

20.سينما 1

21,سينما 2

22.توك توك سينما

23.توك توك افلام

24.سيما

25.سينما

26.سيما علي بابا

27.سينما برو

28.البيت بيتك سينما

29.تتح سينما

30.بيلودي سينما

31.سينما m

32.كلاسيك m

33.اطلب افلام

34.اطلب سينما

35.اطلب زمان

36.ايجي بيست افلام

37.ايجي بيست سينما

38.ايجي بيست سيما

39.ايجي بيست كوميدي

40.ابل افلام

41.ابل سينما

42.ابل كوميدي

43.ابل كلاسيك

44.الساعة سينما

45.الشاشة فيلم

46.الشاشة كلاسيك

47.اليوم افلام

48.اليوم كوميدي

49.شوف افلام

50.البرنس دراما

51.دريم اليوم

52.دريم حكايات

53.دريم زمان

54.دريم افلام

55.دريم سينما

56.التلفزيون 1

57.التلفزيون 2

58.التلفزيون 3

59.التلفزيون 4

60.التلفزيون 5

61.التلفزيون 6

62.بيروت كلاسيك

63.بيروت افلام

64.بيروت سينما

65.فيلم 4g

66.أفلام 4g

67.سيما 4g

68. سينما 4g

69.كلاسيك 4g

70.الشاشة مسلسلات

71.الشاشة حكايات

72.شوف مسلسلات

73.شوف دراما

74.فاميلي دراما

75.فاميلي حكايات

76.تيوب 1

77.تيوب 2

78.دراما 3

79.تيوب مسلسلات

80.دراما 4g

81.عائلة ونيس

82.مكسبي b

83.ابل الوان

84.دريم تركي

85.سهر هندي

86.حكاية هندي

87.شوف ميكس

88.ايجي بيست اليوم

89.ابل اليوم

90.الساعة اليوم

91.اليوم حكايات

92.بيروت اليوم

93.اطلب اليوم

94.زلزال اليوم

95.ابل دراما

96.ابل حكايات

97.ابل مسلسلات

98.الساعة دراما

99.الساعة مسلسلات

100.الشاشة دراما

سبب توقف القنوات على النايل سات

كل القنوات التي تم وقفها تبث محتوى مقرصن من أفلام وأغاني ومسلسلات غير منتبهة لحقوق الملكية وهناك سببين للإيقاف هما

حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والبث وفي هذه الحالة يستمر الإيقاف نهائياً.

أغلب هذه القنوات لم تسدد إيجارات الترددات لإدارة النايل سات وهنا يكون الدفع أو استمرار التوقف.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة النايل سات أعلنت أنها سوف تقوم ببث 40 قناة جديدة على القمر الصناعي ابتداء من يوم 23 نوفمبر 2022 ويمكنكم متابعة ترددهم من خلال الضغط هنا.