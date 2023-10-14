Netflix تخطط لافتتاح سلسلة من المتاجر تسمح لعشاق المسلسلات باللعب والتسوق وتناول الطعام

تخطط شركة نتفليكس لافتتاح سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة المعروفة باسم Netflix House، ويهدف هذا الاقتراح إلى توفير تجربة مميزة لمحبي المسلسلات التلفزيونية المفضلة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالانغماس في عالم المسلسلات وشراء الملابس المستوحاة منها وتجربة وجبات ذات طابع خاص، بالإضافة إلى توفير فرصة لتجربة مضمار حواجز مستوحى من مسلسل Squid Game في بعض المواقع.

شركة نتفليكس - مصدر الصورة: موقع X

تعتمد نتفليكس على وسائط رقمية، مثل إرسال أقراص DVD للعملاء عن طريق البريد، وكما يبدو أن الشركة تتجه الآن نحو استخدام الوسائط التناظرية مرة أخرى من خلال إنشاء متاجر في الواقع.

تعرض متاجر Netflix House بضائع تستند إلى مسلسلات نتفليكس الناجحة وتوفر تجارب تناول الطعام وتجارب مباشرة تنظم بشكل محكم، وعلى سبيل المثال يوجد مضمار حواجز في المواقع الأولية مستوحى من مسلسل Squid Game.

تشمل متاجر Netflix House معارض فنية متحركة تستند إلى المسلسلات الناجحة والعروض المباشرة، كما يوفر المطعم الموجود في الموقع مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات التي ظهرت في البرامج الواقعية المستندة إلى الطعام، بدءًا من الوجبات السريعة وصولاً إلى المأكولات الفاخرة والحلويات.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في افتتاح الموقعين الأولين في الولايات المتحدة في وقت ما خلال عام 2025، ولكن لم يتم الكشف عن المواقع بالضبط، ومن المخطط أن تقوم الشركة بفتح المزيد من المواقع العالمية في وقت لاحق.

وصرح “جوش سيمون” نائب رئيس الشركة للمنتجات الاستهلاكية، قائلاً: “نرغب في أن يتمكن عملاؤنا من الانغماس في عوالم المسلسلات التلفزيونية، فقد قمنا بالكثير من البحث حول كيفية الارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى التالي”.

تجربة افتتاح متاجر فعلية ليست جديدة بالنسبة لشركة نتفليكس، حيث قامت العام الماضي بإطلاق عدد من المواقع المنبثقة في جميع أنحاء العالم للاحتفال ببرامج الطهي الواقعية، وشمل ذلك إنشاء 40 مكانًا منبثقًا في 20 مدينة حول العالم.

وفي وقت سابق هذا العام افتتحت نتفليكس مطعمًا مؤقتًا في لوس أنجلوس يقدم الأطعمة والمشروبات التي تم ابتكارها بواسطة الطهاة المشهورين الذين ظهروا في برامج الطبخ على منصتها.

ومن خلال افتتاح Netflix House كموقع ثابت، تعكس الشركة استثمارها المتنامي في تسويق برامجها وبناء مجتمعات من المعجبين، ويعتبر ذلك إشارة إلى التزامها بتوفير تجارب فريدة لعشاق المسلسلات وتعزيز تفاعلهم مع المحتوى الذي تقدمه.

وعلى مر السنين فقد استخدمت شركات الإعلام أنواعًا مختلفة من المنتجات الاستهلاكية، مثل ألعاب الملاهي والأزياء والألعاب، وذلك للترويج لشخصياتها وتحقيق أرباح إضافية.

تعمل الشركة حاليًا على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالقوائم والمواقع وغيرها من العوامل الأخرى المتعلقة بإنشاء المتجر، ويتوفر لديها وقت يفوق عامًا لإتمام عملية البناء والتجهيز للمتجر.