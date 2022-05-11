نتفليكس “Netflix” تُخطط لإطلاق فئة جديدة مُنخفضة التكلفة مدعمة بالإعلانات

تُخطط نتفليكس لإطلاق فئة جديدة مدعومة بالإعلانات مع نهاية عام 2022، وجاء ذلك بعد بضعة أسابيع فقط اكتشاف أن نتفليكس تتطلع إلى تغيير استراتيجية عملها قليلاً.

وجاء هذا التغيير في تقديم فئة جديدة مدعومة بالإعلانات في محاولة لإسترجاع بعض المشتركين بالإضافة إلى جلب المزيد من المستخدمين.

وفقا لـ 9to5Mac، فإن الشركة تعمل حاليًا على تسريع هذه عملية، حتى إذ كانت خدمة Netflix تفقد إلى المُشتركين.

خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، شهدت قاعدة المشتركين في خدمة Netflix انخفاضًا نادر الحدوث في عدد مُستخدميها، وهو الأمر الذي جعل الشركة حريصة على إضافة المزيد من المستخدمين لمشاهدة عروضها الجديدة.

وستوفر نيتفليكس فئة اشتراك جديدة وهي منخفضة التكلفة حيث سيتم دعم هذه الفئة الجديدة بالإعلانات، بالرغم من أن خدمة Netflix كانت ترفض وجود هذه الفئة المدعومة بالإعلانات وبقيت ضدها لفترة طويلة جدًا.

وحسب آخر المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن هذه الفئة قد تأتي خلال فترة ليست بالبعيدة ويُفترض أن يتم إطلاقها قريبًا.

وأكدت هذه المعلومات أن نتفليكس تأمل بالفعل في إتاحة هذه الفئة الجديدة المدعومة بالإعلانات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا السنة، وجاءت هذه المعلومات من خلال خدمة البث المباشر التي أرسلتها الشركة إلى البريد الإلكتروني للموظفين.

فيما لم تكشف الشركة عن سعر اشتراك هذه الفئة حاليًا، لكن أشارت أنها ستكون أرخص من فئة Netflix الموجودة الآن باشتراك شهري يُقدر بـ 10 دولار أمريكي.