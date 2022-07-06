سعر ومواصفات Motorola Moto G42 في السعودية

تم إتاحة هاتف Motorola Moto G42 بشكل رسمي في الأسواق السعودية من خلال المتاجر المحلية والأونلاين مثل مكتبة جرير، ينتمي الهاتف إلى الفئة المتوسطة، حيث يأتي بمعالج Snapdragon 680 والذي رأيناه في الكثير من الهواتف من قبل مثل Xiaomi Redmi Note 11، بالإضافة لشاشة من نوع AMOLED، وعدسة خلفية أساسية 50 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 20 واط.

مواصفات Motorola Moto G42

الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+. المعالج Qualcomm Snapdragon 680 ثماني الأنوية 6 نانومتر. معالج رسومي Adreno 610 نظام التشغيل Android 12 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 20 واط.

مميزات جوال Motorola Moto G42

الشاشة من نوع AMOLED. دعم تقنية NFC. دعم كافة المستشعرات مثل البصمة في (زر التشغيل) والجيروسكوب والبوصلة والتقارب والتسارع، بالإضافة لدعم FM radio. دعم منفذ 3.5 مللي لتركيب سماعات الأذن. دعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. دعم تركيب شريحتين اتصال مع كارت ذاكرة خارجي. دعم نظام صوت ستيريو قوي. بطارية بسعة كبيرة تُقدر بـ 5,000 مللي أمبير. دعم شحن سريع بقوة 20 واط ومُرفق في علبة الهاتف مع جراب ظهر شفاف، كما مكتوب في الصفحة الخاصة بالهاتف في مكتبة جرير.

عيوب جوال موتورولا موتو جي 42

خامات الهاتف تأتي من البلاستيك. تفتقر الشاشة لمعدل تحديث إطارات عالي مثل 90 أو 120 هيرتز، كما أنها صغيرة نسبيًا بحجم 6.4 بوصة، بالإضافة لكبر حجم الحافة السفلية. معالج Snapdragon 680 يقدم أداء جيد في الاستخدام اليومي، ولكنه غير مدعوم في الألعاب حتى الآن، حيث يعطي إعدادات أقل من المتوسطة في أغلب الألعاب مثل ببجي موبايل.

سعر هاتف Motorola Moto G42

الهاتف متوفر في مكتبة جرير السعودية بلونين الأخضر والروز بالسعر التالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 899 ريال سعودي.

ينافس هاتف Motorola Moto G42 هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية مثل: