“Motorola Edge 30 Ultra” عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية

تعتبر شركة موتورولا أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، واليوم نقدم لكم Motorola Edge 30 Ultra أحدث الهواتف الرائدة في عام 2022 من شركة موتورولا، ويأتي الهاتف بمواصفات يبحث عنها الجميع، والمميز في الهاتف أنه يقدم كاميرا خرافية بدقة 200 ميجابكسل، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات Motorola Edge 30 Ultra

الشاشة:

نوع الشاشة أوليد حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة 2400×1080 بكسل كثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش معدل التحديث 144 هرتز

العتاد الداخلي:

نوع المعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر نوع المعالج الرسومي أدرينو 730 الرامات 8 أو 12 جيجا رام الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 200 ميجابكسل الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجابكسل الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 60 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 4610 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط

السعر:

السعر في مصر 13070 جنيه السعر في أوروبا 900 دولار تاريخ الأسعار سبتمبر 2022

ملحوظة هامة: سعر هذا الجهاز بالدولار الأمريكي وعندما يتم تحويل السعر إلى عملة محلية يختلف سعر هذا الجهاز من بلد لآخر.