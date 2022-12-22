تقنية

“Motorola Edge 30 Ultra” عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية

زياد محمد

تعتبر شركة موتورولا أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، واليوم نقدم لكم Motorola Edge 30 Ultra أحدث الهواتف الرائدة في عام 2022 من شركة موتورولا، ويأتي الهاتف بمواصفات يبحث عنها الجميع، والمميز في الهاتف أنه يقدم كاميرا خرافية بدقة 200 ميجابكسل، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 12 22/12/2022 - 12:21 م

مواصفات Motorola Edge 30 Ultra

العملاق موتورولا إيدج 30 ألترا متوفر الآن في الدول العربية

الشاشة:

نوع الشاشة أوليد
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 2400×1080 بكسل
كثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 144 هرتز

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 1 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 2 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 3 22/12/2022 - 12:21 م

العتاد الداخلي:

نوع المعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1
دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر
نوع المعالج الرسومي أدرينو 730
الرامات 8 أو 12 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 4 22/12/2022 - 12:21 م

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 200 ميجابكسل
الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجابكسل
الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 60 ميجابكسل

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 5 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 6 22/12/2022 - 12:21 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 4610 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 7 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 8 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 9 22/12/2022 - 12:21 م

السعر:

السعر في مصر 13070 جنيه
السعر في أوروبا 900 دولار
تاريخ الأسعار سبتمبر 2022

ملحوظة هامة: سعر هذا الجهاز بالدولار الأمريكي وعندما يتم تحويل السعر إلى عملة محلية يختلف سعر هذا الجهاز من بلد لآخر.

"Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 10 22/12/2022 - 12:21 م "Motorola Edge 30 Ultra" عملاق شركة موتورولا بمعالج جبار وكاميرات خرافية 11 22/12/2022 - 12:21 م

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زياد محمد

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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