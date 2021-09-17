Motorola DynaTAC أول هاتف محمول في العالم وزنه كيلو جرام وسعره 4000 دولار أمريكي

Motorola DynaTAC كان هذا هو إسم أول هاتف محمول في العالم، وكان وزنه يبلغ نحو 1000 جرام “ا كيلو”، ومخترع هذا الهاتف كان المهندس الأمريكي غراهام بيل، والذي تمكن من تجربته وإجراء محادثة هاتفية منه لمساعده الذي كان يقبع في غرفة بجواره.

Motorola DynaTAC أول هاتف محمول في العالم

وظل الهاتف الأول في العالم كذلك لسنوات طويله، إلى أن جاء أحد المهندسين الأمريكان ويدعى مارتن كوبر وهو باحث في شركة الإتصالات موتورولا، وعزم على تطوير هذا الهاتف، وذلك في عام 1972، وبالفعل تمكن من تطويره وأجرى منه أول محادثة هاتفية بعد التطوير في شهر أبريل عام 1973م.

وكان Motorola DynaTAC أول هاتف محمول العالم وزنه ثقيل للغاية، حيث كان يزن كيلو جرام، وكان غالباً لا يتم نقله من مكانه لفقدانه إشارة الإتصال بشكل سريع، نظراً لقلة الإتصالات اللاسلكية في إجراء المكالمات في ذلك الوقت، وكان هذا الهاتف مثير للدهشة لكل من رآه، وبدأ بيعه رسميا عام 1993 وكان بسعر 4000 دولار، وتم تخفيض وزنه من كيلو جرام إلى نصف كيلو فقط.

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وأشار المهندس الأمريكي مارتن كوبر الذي طوّر أول هاتف محمول في العالم، إلى أنه لم يكن يصدق أن هذا الجهاز المحمول سوف يغزو العاالم ويتم تطويره بهذا الشكل، وعلى النحو الذي هو عليه الآن.