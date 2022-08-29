Motorola تغزو الأسواق بـ3 هواتف أحدهما Moto S30 Pro للفئة المتوسطة بمعالج جبّار وسعر مناسب

منذ أيام قليلة قامت شركة موتورولا بإطلاق ثلاث هواتف منافسة لهواتف كبرى الشركات الرائدة، أحدهما بإسم Motorola X30 Pro والهاتف الثاني هو هاتف Moto S30 Pro، أما الهاتف الثالث فهو من الهواتف القابلة للطي والمنافسة لأحدث هواتف العملاق الكوري سامسونج، وحمل هاتف موتورولا القابل للطي إسم Moto Razr 2022.

مواصفات هاتف Moto S30 Pro للفئة المتوسطة

وفيما يلي ننشر مواصفات هاتف الفئة المتوسطة من موتورولا والذي حمل إسم Moto S30 Pro، ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو معالجه القوي الذي يضمن الأداء المتميز للهاتف.

نوع الشاشة OLED مقاس الشاشة 6.55 بوصة الدقة FHD+ معدل التحديث 144 هرتز يدعم الهاتف خاصية HDR 10+ كما يدعم التدرج اللوني من مجموعة DCI-P3 نوع المعالج ثماني النواة Snapdragon 888 Plus معالج الرسوميات Adreno 660 يوجد بالهاتف نظام تبريد سائل VC نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MyUI

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