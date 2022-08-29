تقنية

Motorola تغزو الأسواق بـ3 هواتف أحدهما Moto S30 Pro للفئة المتوسطة بمعالج جبّار وسعر مناسب

خالد عسر

منذ أيام قليلة قامت شركة موتورولا بإطلاق ثلاث هواتف منافسة لهواتف كبرى الشركات الرائدة، أحدهما بإسم Motorola X30 Pro والهاتف الثاني هو هاتف Moto S30 Pro، أما الهاتف الثالث فهو من الهواتف القابلة للطي والمنافسة لأحدث هواتف العملاق الكوري سامسونج، وحمل هاتف موتورولا القابل للطي إسم Moto Razr 2022.

Motorola تغزو الأسواق بـ3 هواتف أحدهما Moto S30 Pro للفئة المتوسطة بمعالج جبّار وسعر مناسب

مواصفات هاتف Moto S30 Pro للفئة المتوسطة

وفيما يلي ننشر مواصفات هاتف الفئة المتوسطة من موتورولا والذي حمل إسم Moto S30 Pro، ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو معالجه القوي الذي يضمن الأداء المتميز للهاتف.

بمواصفات جبارة في حتتها .. سعر ومواصفات Moto S30 Pro من موتورولا

نوع الشاشة OLED
مقاس الشاشة 6.55 بوصة
الدقة FHD+
معدل التحديث 144 هرتز
يدعم الهاتف خاصية HDR 10+
كما يدعم التدرج اللوني من مجموعة DCI-P3
نوع المعالج ثماني النواة Snapdragon 888 Plus
معالج الرسوميات Adreno 660
يوجد بالهاتف نظام تبريد سائل VC
نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MyUI

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مواصفات أخرى لهاتف Moto S30 Pro

  • الرام 12 جيجا بايت.
  • نوع الرام LPDDR5.
  • الذاكرة الداخلية تصل إلى 512 جيجا بايت ومن نوع UFS 3.1.
  • البطارية 4700 مللي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات.
  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرات 50+ 13+ 2 ميجاب يكسل.
  • دقة كاميرا السيلفي الأمامية 32 ميجا بيكسل.
  • السعر لطراز 8+ 128 جيجا بايت 326 دولار.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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