Motorola تتحدى بهاتفها الرائد Moto X40 المزود بأفضل معالج أندرويد حتى الآن
بدأت شركة موتورولا في المنافسة من جديد، بهاتف حديث سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأطلقت على الهاتف إسم Moto X40، والذي سيأتي بمواصفات جبّارة وقوية، ومن أبرز ما يميز هاتف موتورولا الجديد هو المعالج الذي يعد من أفضل المعالجات في هواتف الأندرويد حتى الآن، والذي تنتجة شركة كوالكوم الأمريكية.
مواصفات هاتف موتورولا Moto X40
كما أن هاتف Moto X40 سيكون من الهواتف الرائدة، ووفق بعض التقارير التقنية فإن الهاتف سيأتي بالمواصفات التالية.
- الشاشة ستأتي من نوع OLED.
- مقاس الشاشة 6.67 بوصة.
- الجودة +Full HD.
- الدقة 1،080 × 2400 بيكسل.
- ألوان 10 بت.
- ماسح بصمات أسفل الشاشة.
- معدل تحديث 165 هرتز بالثانية.
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كاميرات هاتف Moto X40
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- كاميرا تيليفوتوجرافية دقتها 50 ميجا بيكسل.
- كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بيكسل.
المعالج والذواكر والبطارية
- نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 2.
- الرام 12 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية تبدأ من 256 جيجا بايت.
- نظام التشغيل أندرويد 13.
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- الشحن السريع بقوة 68 وات.
- متوقع إطلاق الهاتف قبل نهاية العام الجاري.