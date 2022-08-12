رسمياً.. إطلاق هاتف Moto X30 Pro الذي سيعيد أمجاد موتورولا والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وشاومي
في حدث كبير أقيم بالصين خلال الساعات الماضية، أغلنت شركة موتورولا بشكل رسمي عن إطلاقها لهاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي جاء بتقنيات جبارة وغير مسبوقة في تاريخ الشركة، بل إن الهاتف جاء بقدرات تصويرية خارقة، وكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، ولهذا فإن هذا الهاتف يعد من أحد أبرز الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونج وهواوي وشاومي.
سعر ومواصفات هاتف Moto X30 Pro
كما أعلنت موتورولا عن إطلاقها لهاتف آخر حمل إسم S30 Pro، وهو أقل في الإمكانيات والأسعار من هاتف Moto X30 Pro، منافس أجهزة أندرويد الحديثة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موروتولا الحديث Moto X30 Pro.
|إسم الهاتف
|Motorola X30 Pro
|دقة الكاميرا الرئيسية
|200 ميجا بيكسل
|المستشعر
|ISOCELL HP1 من سامسونج
|تسجل مقاطع فيديو بدقة
|8K
|كما يأتي هاتف موتورولا بكاميرا فائقة الإتساع بدقة
|50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثالثة مقربة بدقة
|12 ميجا بيكسل
|أما الكاميرا الأمامية فهي فريدة من نوعها وبدقة
|60 ميجا بيكسل
|مستشعر الكاميرا الأمامية من شركة
|أومني فيجن
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|الواجهة
|MyUI 4.0
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مواصفات شاشة هاتف موتورولا X30 Pro
|نوع الشاشة
|OLED
|مقياس الشاشة
|6.67 بوصة
|الدقة
|FHD +
|معدل التحديث
|144 هرتز
|التقنية
|HDR10 +
|معدل السطوع
|1200 شمعة
|ماسح البصمات
|أسفل الشاشة
|قوة البطارية
|4610 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقوة
|125 وات
|وقوة الشحن اللاسلكي
|50 وات
ذواكر وسعر هاتف Moto X30 Pro
|نوع المعالج
|Snapdregon 8+ Gen 1
|الرام
|12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|512 و256 و128 جيجا بايت
|الألوان
|يوجد منه الأسود والأبيض
|سعر نسخة 8+ 128 جيجا بايت
|548 دولار
|النسخة الأعلى 12+ 256 جيجا بايت
|668 دولار
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