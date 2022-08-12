تقنية

رسمياً.. إطلاق هاتف Moto X30 Pro الذي سيعيد أمجاد موتورولا والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وشاومي

خالد عسر

في حدث كبير أقيم بالصين خلال الساعات الماضية، أغلنت شركة موتورولا بشكل رسمي عن إطلاقها لهاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي جاء بتقنيات جبارة وغير مسبوقة في تاريخ الشركة، بل إن الهاتف جاء بقدرات تصويرية خارقة، وكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، ولهذا فإن هذا الهاتف يعد من أحد أبرز الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونج وهواوي وشاومي.

رسمياً.. إطلاق هاتف Moto X30 Pro الذي سيعيد أمجاد موتورولا والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وشاومي

سعر ومواصفات هاتف Moto X30 Pro

كما أعلنت موتورولا عن إطلاقها لهاتف آخر حمل إسم S30 Pro، وهو أقل في الإمكانيات والأسعار من هاتف Moto X30 Pro، منافس أجهزة أندرويد الحديثة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موروتولا الحديث Moto X30 Pro.

وحش التصوير من موتورولا Moto X30 Pro بـ 3 كاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل مواصفات رائعة

ساعات وينطلق هاتف Moto X30 Pro مدمر هواتف الأندرويد وقاتل هواتف سامسونج وشاومي بإمكانيات فائقة وقدرات تصويرية غير مسبوقة

إسم الهاتف Motorola X30 Pro
دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل
المستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج
تسجل مقاطع فيديو بدقة 8K
كما يأتي هاتف موتورولا بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل
الكاميرا الثالثة مقربة بدقة 12 ميجا بيكسل
أما الكاميرا الأمامية فهي فريدة من نوعها وبدقة 60 ميجا بيكسل
مستشعر الكاميرا الأمامية من شركة أومني فيجن
نظام التشغيل أندرويد 12
الواجهة MyUI 4.0

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مواصفات شاشة هاتف موتورولا X30 Pro

نوع الشاشة OLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
الدقة FHD +
معدل التحديث 144 هرتز
التقنية HDR10 +
معدل السطوع 1200 شمعة
ماسح البصمات أسفل الشاشة
قوة البطارية 4610 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات
وقوة الشحن اللاسلكي 50 وات

ذواكر وسعر هاتف Moto X30 Pro

نوع المعالج Snapdregon 8+ Gen 1
الرام 12 و8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت
الألوان يوجد منه الأسود والأبيض
سعر نسخة 8+ 128 جيجا بايت 548 دولار
النسخة الأعلى 12+ 256 جيجا بايت 668 دولار
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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2 تعليقات
  1. محمود عوض يقول

    الحته دي بكام مصري تفضل رقم الهاتف اهوت عشان ترن علي 010 32356045

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  2. محمود عوض يقول

    الحته دي بكام مصري تفضل رقم الهاتف اهوت عشان ترن علي 010 32356045

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