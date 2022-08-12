رسمياً.. إطلاق هاتف Moto X30 Pro الذي سيعيد أمجاد موتورولا والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وشاومي

في حدث كبير أقيم بالصين خلال الساعات الماضية، أغلنت شركة موتورولا بشكل رسمي عن إطلاقها لهاتفها الجديد Moto X30 Pro، والذي جاء بتقنيات جبارة وغير مسبوقة في تاريخ الشركة، بل إن الهاتف جاء بقدرات تصويرية خارقة، وكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، ولهذا فإن هذا الهاتف يعد من أحد أبرز الهواتف المنافسة لأجهزة سامسونج وهواوي وشاومي.

سعر ومواصفات هاتف Moto X30 Pro

كما أعلنت موتورولا عن إطلاقها لهاتف آخر حمل إسم S30 Pro، وهو أقل في الإمكانيات والأسعار من هاتف Moto X30 Pro، منافس أجهزة أندرويد الحديثة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موروتولا الحديث Moto X30 Pro.

إسم الهاتف Motorola X30 Pro دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل المستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج تسجل مقاطع فيديو بدقة 8K كما يأتي هاتف موتورولا بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل الكاميرا الثالثة مقربة بدقة 12 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية فهي فريدة من نوعها وبدقة 60 ميجا بيكسل مستشعر الكاميرا الأمامية من شركة أومني فيجن نظام التشغيل أندرويد 12 الواجهة MyUI 4.0

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مواصفات شاشة هاتف موتورولا X30 Pro

نوع الشاشة OLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة الدقة FHD + معدل التحديث 144 هرتز التقنية HDR10 + معدل السطوع 1200 شمعة ماسح البصمات أسفل الشاشة قوة البطارية 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات وقوة الشحن اللاسلكي 50 وات

ذواكر وسعر هاتف Moto X30 Pro